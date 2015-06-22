"Bu yaşıma gelene kadar kimse beni kıskanmamıştı. Kıskanılmanın ne demek olduğunu yeni öğreniyorum." Bu sözler İngiltere'de yaşayan ve gerçekten de yaşını hiç göstermeyen bir nineye ait. Onun adı Stephanie Arnott, nice genç kadının sahip olamadığı bir vücudu var ve onun yaşını öğrenenlerin ağzını beş karış açık bırakıyor. Radikal'de yer alan habere göre, işte Stephanie ninenin şaşırtıcı hikayesi...
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Stephanie nine İngiltere'de yaşıyor ve "Leydi P" olarak modellik camiasında hatrı sayılır bir üne sahip. 38 yaşında bir kızı ve 7 yaşında bir torunu var! 1.70 metre boyundaki ninemizin ağırlığı ise 57 kilo ve oldukça fit bir vücudu var. Total-Talent ajansında kayıtlı bir fotomodel olan Stephanie Arnott'un gözleri ela ve saçları da siyah. Yaşına gelince... Orası biraz hayret uyandırıcı
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Stephanie Arnott 8 Eylül 1956 doğumlu yani neredeyse 60 yaşında! "Bizim de Ajda Pekkan'ımız var" demeyin. Çünkü Stephanie ninemiz hayatı boyunca bir kez olsun estetik operasyon geçirmemiş! Ancak önümüzdeki yıllarda yüz gerdirme operasyonu geçirmeyi planlıyor!
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Ninemizi yolda görenlerin çoğu gözlerini alamıyorlar. Bu durum Stephanie'nin yuvasının yıkılmasına da sebep olmuş. Eski eşi hayranlıkla bakan gözlere ve karısıyla yakınlaşmak isteyen erkeklerin çokluğuna katlanamamış ve boşanmışlar. Stephanie ninemiz şimdilerde 66 yaşındaki Ian amcamızla birlikte yaşıyor. Ian amcamızın kıskançlığı yok, hatta kendisi herkes tarafından arzulanan bir kadınla olmaktan bir hayli memnun!
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Stephanie, yakın çevresi tarafından dönemin en güzel kadınlarından Ursula Andress ile karşılaştırılıyormuş. Şimdilerde Ursula Andress, Stephanie gibi görünebilmek için dünyaları verebilir...
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İngiltere'deki en yaşlı katalog modeli olan Stephanie, güzelliğini genlerine borçlu olduğunu ve gençliğinde çok fazla kıskanılmadığını, dışlanan bir kız olduğunu söylüyor. Yıllar geçtikçe yaşıtlarının vücutları çökerken kendisinin giderek güzelleşmesi onun kıskanılmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenmesine yol açmış. 60 yaşındaki Stephanie için görenlerin ilk tahmini 35-45 yaş aralığında olduğu yönde. Çevrenizde 60 yaşında birileri varsa Stephanie ile karşılaştırmaya kalkmayın sonuçlar moral bozucu olabilir.