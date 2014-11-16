36'ncısı düzenlenen Avrasya Maratonu'ndan renkli kareler
16 Kasım 2014 17:07
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Türkiye'de düzenlenen en önemli spor organizasyonlarından olan 36. Vodafone İstanbul Maratonu'nun startı verildi.
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Start noktasında Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği AŞ (Spor AŞ) Genel Müdürü İsmail Özbayraktar ile milletvekilleri ve bazı ilçe belediye başkanları da yer aldı.
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İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Topbaş'ın verdiği startla yarış başladı.
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Şampiyon Fas'tan: Boğaziçi Köprüsü gişelerinin yaklaşık 300 metre gerisinden başlayan 42 kilometre 195 metrelik koşuda erkeklerde Etiyopyalı Hafid Chani, 2.11.53'lük derecesiyle birinci olurken, Etiyopyalı Gebo Burka, 2.12.23'lük derecesiyle ikinci, Kenyalı Michael Kiprop da 2.12.39'luk derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.
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Erkeklerde Türk sporculardan en iyi dereceyi Fatih Bilgiç, 2.19.57'lik derecesiyle 9. olarak elde etti. Türk sporculardan Mert Girmalengesse 12., Bekir Karayel de 14. geldi.
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Yarışta 21. kilometreden sonra yağış başladı. Baştan sona çekişmeli geçen maratonda Chani, son metrelerde farkı açmaya başladı ve birincilik ipini rahat biçimde göğüsledi. Faslı sporcu finiş çizgisini geçtikten sonra secdeye vararak, dua etti. Chani'nin iki elini açarak dua etmesi finiş noktasındaki vatandaşlardan büyük alkış aldı.
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Maratonu 9. sırada bitiren Türk sporcu Fatih Bilgiç ise yarış sonunda Rabia işareti yaparak
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Bu arada, bitiş çizgisini geçen bazı sporcular yorgunluktan baygınlık geçirdi ve sedyeyle ilk yardım odasına götürüldü.
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Kadınlarda Etiyopya'da Amane Gobena, 2.28.46'lık derecesiyle ilk sırada yer aldı. Aynı ülkeden Salomie Getnet, 2.30.36'lık zamanıyla ikinciliği elde etti. Ukraynalı atlet Olena Burkovska ise 2.31.30'luk derecesiyle üçüncü oldu.
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Türk sporculardan Elvan Abeylegesse, 2.32.15'le beşinci, yarışı uzun süre lider götüren Ümmü Kiraz ise 2.32.52'lik derecesiyle altıncı sırada yer aldı. Bir başka Türk sporcu Nilay Esen ise sekizinci sırada yarışı tamamladı.
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Kadınlarda 25. kilometreden sonra kopmalar yaşandı. Ümmü Kiraz, 25. kilometreyi önde geçmesine rağmen, arkadan gelen rakiplerine karşılık veremedi. Bu kilometreden sonra liderliği eline alan Gobena, rahat bir şekilde birinciliği elde etti. Elvan Abeylegesse ise 30. kilometreden sonra temposunu artırıp 35. kilometreye 3. sırada girmesine rağmen madalya alamadı ve beşincilikte kaldı.
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Maraton kapsamında düzenlenen Halk Yürüyüşü, 10 binlerce kişinin katılımıyla yapıldı.
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Anadolu yakasında Altunizade Köprüsü altından başlayıp, Dolmahçe'de sone eren 8 kilometrelik yürüyüşe ilgi oldukça yüksek oldu.
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Etkinliğin startını Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş verdi. Bakan Çağatay Kılıç, İstanbul Maratonu'nun Londra, Sidney ve New York maratonları gibi artık dünyada tanındığını belirterek, "Hem İstanbul'un hem de Türkiyemizin tanıtımı konusunda büyük katkısı olan bir organizasyon. Dünyada kıtalararası maraton olarak tek. Bu özelliğiyle dahi tek başına önemli bir maraton. Buraya gösterilen yüksek ilgiden dolayı tüm halkımıza teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha büyük organizasyonlarla, çok daha farklı noktalarda İstanbulumuzu ve Türkiyemizi tanıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
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Topbaş ise "Halk Yürüyüşü'nde katılımcı sayısını 100 bin kişiyle sınırlamak zorunda kaldık. Bugün İstanbul aşkına koşuyoruz. Dünyaya sevgi, mutluluk ve barış haykırıyoruz" ifadelerini kullandı.
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Halk Yürüyüşü etabı, öncesinde startı verilen maraton, 15 ve 10 kilometre yarışları nedeniyle yaklaşık 20 dakika gecikmeli başladı.
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Önden start alan koşucuların Bogaziçi Köprüsü'nü boşaltmaları için bir süre beklenmek zorunda kalındığı belirtilirken, Halk Yürüyüşü'ne katılan kişiler, 15'er dakikalık aralıklarla 4 grup halinde organizasyona dahil oldu.
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Start noktalarında katılımcılara Türk Bayrağı dağıtılırken, köprü üzerinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Köprü üzerinde yolun emniyet şeritlerinden itibaren demir korkuluklar yerleştirilerek, katılımcıların köprü kenarlarına yaklaşmalarına izin verilmedi.
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Anadolu Yakası’ndan Altunizade'den başlayıp, Avrupa yakasında Dolmabahçe'de sona eren Halk Yürüşü'nün 100 bin kişiyle sınırlandırıldığı duyurulurken, yerli ve yabancı on binlerce kişi, iki kıtayı yürüyerek geçti.
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Halk Yürüyüşü etkinliğinde Boğaziçi Köprüsü, her yıl olduğu gibi yine renkli görüntülere sahne oldu. Altunizade'den başlayan yürüyüşte Boğaziçi Köprüsü'ne önce varmaya çalışan katılımcılar, köprünün üzerinde ise mümkün olduğunca uzun süre vakit geçirdiler. Katılımcılar, özellikle bol bol fotoğraf çektirebilmek için çaba harcarken, köprü üzerinde kahvaltı yapan, tavla oynayan ve müzik eşliğinde dans eden gruplar da dikkati çekti.
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Yarışların sona erdiği Sultanahmet Meydanı'nda yapılan törende maraton ile tekerlekli sandalye kategorilerinde erkekler ve kadınlarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Sporculara ödüllerini İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği AŞ (Spor AŞ) Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbrahim İlhami Koç, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Gökhan Öğüt, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfedarasyonu Başkanı Ali Düşmez verdi. Maratonda ilk sırada yer alan sporcular 50'şer bin dolar, ikinciler 25'er bin dolar, üçüncüler de 15'er bin dolar para ödülü kazandı. Koşuda Türk sporcular arasında ilk sırada yer alan atletler 20'şer bin dolar, ikinciler 10'ar bin ve üçüncüler de 5'er bin dolar aldı.