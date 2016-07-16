36 yıl sonra darbe girişimi; 40 fotoğrafla Türkiye’nin en uzun gecesi
16 Temmuz 2016 16:42
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15 Temmuz’da İstanbul Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönü jandarma tarafından trafiğe kapatıldı.
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İstanbul'da Boğaz Köprüsü'ndeki askerler teslim oldu.
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Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya istikametinde trafik tamamen durduruldu. Güvenlik önlemlerine askeri unsurların da katıldığı görüldü.
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Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Ankara’da Emniyet Müdürlüğü, tüm polisleri göreve çağırdı.
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İstanbul’da köprülerin kapanmasının ardından Ankara semalarında jetlerin alçak uçuş yaptığı öğrenildi. Genelkurmay Başkanlığı’na giden, Rixos otelinin önündeki alt geçit kapatıldı. Uçakların, Genelkurmay Başkanlığı’nın üstünde uçtukları gözlendi.
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Ankara'da MİT Müsteşarlığı'nın bulunduğu Yenimahalle'de uçan helikopterden ateş açıldı. Askeri helikopterlerin ateşi karşılığında MİT'ten de askeri helikoptere ateş açıldığı öğrenildi.
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Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında, “Bu bir kalkışmadır. Bunu yapanlar en ağır şekilde bedelini ödeyeceklerdir. Asker içinde bir yapılanma girişimde bulundu. Buna henüz darbe demek mümkün değil” dedi.
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İstanbul Atatürk Havalimanı kapatıldı. Askeri giriş bölümünden tankla aprona giren bir grup asker, Atatürk Havalimanı Hava trafik Kontrol Kulesine el koydu. Uçuş trafiği 5 dakika kapandıktan sonra asker kuleye sadece iniş yapacak uçaklara iniş verilmesi emrini verildi.
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Türkiye Radyo ve Televizyonları'nın (TRT) son askeri hareketliliğin üzerinden yaklaşık 3 saat geçtikten sonra yayını durduruldu.
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TRT'nin reji odalarına askeri yetkililer girdi ve TRT ekranlarından 'Yurtta Sulh Konseyi' adına sıkıyönetim açıklaması yapıldı. TSK'nın yönetime el koyduğunu duyurmasından sonra TRT ekranı 00.50 sularında karardı. 36 yıl sonra yapılan darbeyi Tijen Karakaş duyurdu.
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Yönetime el konuldu" açıklamasının ardından İstanbul Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü zırhlı askeri araçlar tarafından kuşatıldı.
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Darbe girişimi yapan cunta,
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “TSK'nın değil, ordu içindeki bir grubun kalkışmasıdır. Bu Fethullah Gülen'in emir komutasında yapılmış bir kalkışmadır! Ucunda ölüm bile olsa gereği yapılacaktır" dedi.
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ülke yönetimine el koymasından sonra, askerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polisin silahını almaya çalıştığı belirtildi. Vatan Emniyet'teki hiçbir polisin silahını teslim etmeyeceğini açıkladığı söylendi.
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Ankara Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat binasında patlama meydana geldiği belirtildi.
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Antalya'da polis telsizinden yapılan anons: Şu anda görevi başında bulunan tüm meslektaşlarımız, gözünü kırpmadan gerekeni yapacaktır.
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AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin AKP üyelerine gönderdiği mesajda
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Anadolu Ajansı, MHP lideri Bahçeli'nin, Başbakan Yıldırım'ı arayarak, 'kalkışmanın' kabul edilemez olduğunu söylediğini ileri sürdü.
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Türk Silahlı yönetime el koymasından sonra yaptığı ilk açıklamada
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülke yönetimine el koymasından sonra yaptığı açıklamada, "Tüm milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, milletçe meydanlarda toplanalım, toplarıyla, tanklarıyla ne yapacaklarsa yapsınlar" dedi.
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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, TSK'nın yönetime el koymasını değerlendirdiği konuşmasında, "Bu gece karanlık olabilir ama yarın onurumuzun yükseldiği gün olacak!" dedi.
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Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
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1. Ordu Komutanlığı, TSK'nın sitesinden yapılan "Ülke yönetimine el konulmuştur" açıklamasının TSK'nın desteklemediği bir hareket olduğunu açıkladı.
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Hulusi Akar'ın karargahta rehin olduğuna dair haberlerin olduğunu söyledi.
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İstanbul, Ankara, Diyarbakır gibi çok sayıda şehirde, darbe teşebbüslerine karşılık, ezan okundu.
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Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 uçağı, darbe girişiminde bulunanların elindeki Sikorsky helikopteri düşürdü.
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Boğaziçi Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçen grubu engellemek için silah kullandı. İstanbul'da olaylar sırasında iki kişi vurularak yaşamını yitirdi.
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Ankara'da AKP Genel Merkezi'ne giden vatandaşların üzerine helikopterden ateş açıldı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki bomba atıldı. Atılan bombalar nedeniyle 2'si ağır 12 kişi yaralandı.
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Cuntacılar, Doğan Medya Center'da CNN Türk binasına zor kullanarak girdi.
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CNN Türk'ün canlı yayın stüdyosu asker tarafından boşaltıldıktan sonra kamera arkasından silah sesleri yükseldi.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Marmaris'teydim, ben hareket ettikten sonra oraları da bombalamışlar. Benim genel sekreterimi alıp götürdüler” dedi.
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Meclis Başkanı İsmail Kahraman, cuntacı askerler tarafından yapılan darbe girişimi sırasında bombalanan TBMM'nin kürsüsünden, "Kısa zaman içerisinde bu yarayı telafi edeceğiz" dedi.
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Boğaziçi Köprüsü'nde darbe teşebbüsünde bulunan askerler tarafından tank atışı gerçekleştirildi. Olayda bir TOMA ve bir sivil aracın isabet aldığı, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
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Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Ankara'da Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığı'nda 16 askerin ölü ele geçirildiğini açıkladı. Lekesiz, yaklaşık 250 askerin de gözaltına alındığını belirtti.
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Acıbadem'de bulunan Telekom binasına giren cuntacı askerler sabah çatışma sonucu teslim oldu.
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Türkiye genelinde saat 07.40 itibariyle 754 TSK mensubu gözaltına alındı. 5'i general, 29'u albay 34 asker görevden uzaklaştırıldı.
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Genelkurmay Başkanlığından çıkan 700'e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim oldu. Askerler "Tatbikat var" denerek Genelkurmay'a getirildiklerini söyledi.
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Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten atanan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar: Türkiye, darbeler ve cuntalar dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmıştır
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Boğaziçi Köprüsü, askerlerin teslim olmasının ardından kısmen trafiğe açıldı. Bazı vatandaşların köprüde selfie çektiği görüntülendi.