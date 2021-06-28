T24 LogoT24 Logo

10 gündür, 36'ncı katta mahsur kalan köpek kurtarıldı

İstanbul Esenyurt’ta 38 katlı binanın 36'ncı katında, 10 gündür mahsur kalan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

28 Haziran 2021 11:22

110

36'ncı katta, 10 gündür mahsur kalan köpek kurtarıldı

210

Akçaburgaz Mahallesi'nden geçen Hadımköy yolu üzerindeki inşaat halindeki 38 katlı binanın 36'ncı katında 10 günden bu yana bir köpek bulunduğunu, zaman zaman uç tarafa kadar geldiğini görenler itfaiyeyi aradı.

310

Avcılar İtfaiye Grup Amirliği'nden sevk edilen ekipteki itfaiye erleri merdivenlerinden çıktıkları inşaatın uç noktasına kadar gelerek etrafa bakan köpeği sakinleştirmeye çalıştı.

410

İtfaiye erlerinden tedirgin olan köpeği sakinleştirerek yanına yaklaşan itfaiye erleri ağ ve hayvan yakalama aparatını son ana kadar kullanmadı. İtfaiye erlerinden biri yanına yaklaştığı dişi sahipsiz sokak köpeğini iç tarafa götürdü.

510

Bölgede görevde bulunan polislerin de yardım ettiği kurtarma operasyonundan sonra köpek kucakta taşınarak 36 kat indirildi.

610

Köpek, Esenyurt Belediyesi Veteriner Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek sağlık kontrolünden geçirildi. (DHA)

710

36'ncı katta, 10 gündür mahsur kalan köpek kurtarıldı

810

36'ncı katta, 10 gündür mahsur kalan köpek kurtarıldı

910

36'ncı katta, 10 gündür mahsur kalan köpek kurtarıldı

1010

36'ncı katta, 10 gündür mahsur kalan köpek kurtarıldı

istanbulesenyurtköpekmahsurkurtarılma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24