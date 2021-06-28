10 gündür, 36'ncı katta mahsur kalan köpek kurtarıldı
İstanbul Esenyurt’ta 38 katlı binanın 36'ncı katında, 10 gündür mahsur kalan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.
28 Haziran 2021 11:22
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36'ncı katta, 10 gündür mahsur kalan köpek kurtarıldı
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Akçaburgaz Mahallesi'nden geçen Hadımköy yolu üzerindeki inşaat halindeki 38 katlı binanın 36'ncı katında 10 günden bu yana bir köpek bulunduğunu, zaman zaman uç tarafa kadar geldiğini görenler itfaiyeyi aradı.
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Avcılar İtfaiye Grup Amirliği'nden sevk edilen ekipteki itfaiye erleri merdivenlerinden çıktıkları inşaatın uç noktasına kadar gelerek etrafa bakan köpeği sakinleştirmeye çalıştı.
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İtfaiye erlerinden tedirgin olan köpeği sakinleştirerek yanına yaklaşan itfaiye erleri ağ ve hayvan yakalama aparatını son ana kadar kullanmadı. İtfaiye erlerinden biri yanına yaklaştığı dişi sahipsiz sokak köpeğini iç tarafa götürdü.
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Bölgede görevde bulunan polislerin de yardım ettiği kurtarma operasyonundan sonra köpek kucakta taşınarak 36 kat indirildi.
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Köpek, Esenyurt Belediyesi Veteriner Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek sağlık kontrolünden geçirildi. (DHA)
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36'ncı katta, 10 gündür mahsur kalan köpek kurtarıldı
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36'ncı katta, 10 gündür mahsur kalan köpek kurtarıldı
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36'ncı katta, 10 gündür mahsur kalan köpek kurtarıldı
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36'ncı katta, 10 gündür mahsur kalan köpek kurtarıldı