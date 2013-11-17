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Boğaz Köprüsü'nden 100 bin kişi geçti

17 Kasım 2013 16:14

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35. Vodafone İstanbul Maraton'u kapsamında düzenlenen 'Halk Yürüyüşü'ne bu yıl 100 binin üzerinde İstanbullu katıldı.

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Organizasyonda her yıl olduğu gibi bu sene de ilginç görüntüler ortaya çıktı.

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İstanbullular, Altunizade Köprüsü altında toplanmaya başladı.

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Halk yürüyüşünün öncesinde Türkiye ve yurt dışından katılan sporculardan oluşan ve yaklaşık 20 bin sporcunun katıldığı 35. Vodafone İstanbul Maraton'u gerçekleşti.

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İstanbul Maratonu ve Halk Koşusu'na Koşuya Mısır'da yapılan darbeye karşı çıkan bir grup da katıldı.

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35. Vodafone İstanbul Maratonu'nda erkeklerde Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich (ortada), birinci oldu.

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erkeklerde Etiyopyalı Siraj Gena Amda 2.13.19'luk derecesiyle ikinci oldu.

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35. Vodafone İstanbul Maratonu'nda kadınlarda Kenyalı Rebessa Kangogo Chesir birinci oldu.

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Kadınlarda, maratonu ilk kez koşan Türk atletlerden Elvan Abeylegesse 2.29.30'luk derecesiyle ikinci olarak tamamladı.

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