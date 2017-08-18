"Oyun bağımlılığı" tedavisi ölüm getirdi
18 Ağustos 2017 20:47
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Ailesi tarafından internet ve oyun bağımlısı olduğu gerekçesiyle bir merkeze gönderilen 18 yaşındaki genç, vücudunda sayısız yara ve morluklarla ölü olarak bulundu
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Dünya genelinde sıkça telaffuz edilmeye başlanan yeni rahatsızlık internet ve oyun "bağımlılığı"na karşı Çin'de oldukça sıkı önlemler alınıyor.
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Çin'de bu alanda hizmet veren onlarca rehabilitasyon merkezi var ama aralarından biri tesisteki hastalara uyguladığı askeri eğitimleri aratmayacak uygulamaları ile dikkat çekiyor.
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Bu merkezlerden birinde uygulanan sert yöntemler 18 yaşındaki bir gencin ölümüne neden oldu.
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Ailesi tarafından internet ve oyun bağımlısı olduğu gerekçesiyle bir merkeze gönderilen 18 yaşındaki genç, vücudunda sayısız yara ve morluklarla ölü olarak bulundu.
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Teknolojik cihazların kullanımının sınırlı olduğu merkezde tedavi gören kişilerin çoğunluğu gençlerden oluşuyor.
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Çin'deki bu merkezlerde 'internet bağımlıları' sabah 6.30'da güne başlıyor.
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Askeri üniformaları andıran kıyafetler giyen hastalar tesisin bahçesindeki içtimanın ardından merkezin sınırları içerisinde zaman geçiriyor ve akşam 9.30'da odalarına konuluyor.
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Yöntemlerinin başarısından tamamen emin olan merkezler, 6 ay boyunca devam eden terapi sonunda hastaların çoğunluğunun bağımlılıklarından kurtarıldığını iddia ediyor.
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'İnternet bağımlılığı'nı 2003 yılında klinik bir vaka olarak tanıyan ilk ülke olan Çin'de 25 milyona yakın gencin bu rahatsızlıkla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
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