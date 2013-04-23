'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışması sonuçlandı
23 Nisan 2013 16:58
111
Anadolu Hayat Emeklilik tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf Yarışması sonuçlandı
211
Bu sene de ‘Hayata Dair’ temasıyla fotoğrafseverleri buluşturan yarışmada Nurten Öztürk, ‘Modern Yalnızlıklar’ adlı fotoğrafıyla birinciliğe layık görüldü
311
Seyhan Babal, ‘Sınırsız’ adlı fotoğrafıyla ikinci olurken, Tuğba Yüksel 'İsimsiz' fotoğrafıyla üçüncü oldu
411
Yarışmanın birincisi 5.000 TL, ikincisi 3.000 TL, üçüncüsü ise 1.000 TL ile ödüllendirildi. Ayrıca sergilenmeye değer bulunan her esere de 250 TL telif ödenecek.
511
Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserler 9 Mayıs itibariyle İstanbul Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi’nde fotoğrafseverlerle buluşacak.
© Tüm hakları saklıdır.