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'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışması sonuçlandı

23 Nisan 2013 16:58

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Anadolu Hayat Emeklilik tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

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Bu sene de ‘Hayata Dair’ temasıyla fotoğrafseverleri buluşturan yarışmada Nurten Öztürk, ‘Modern Yalnızlıklar’ adlı fotoğrafıyla birinciliğe layık görüldü

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Seyhan Babal, ‘Sınırsız’ adlı fotoğrafıyla ikinci olurken, Tuğba Yüksel 'İsimsiz' fotoğrafıyla üçüncü oldu

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Yarışmanın birincisi 5.000 TL, ikincisi 3.000 TL, üçüncüsü ise 1.000 TL ile ödüllendirildi. Ayrıca sergilenmeye değer bulunan her esere de 250 TL telif ödenecek.

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Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserler 9 Mayıs itibariyle İstanbul Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi’nde fotoğrafseverlerle buluşacak.

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