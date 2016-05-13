301 madencinin acısı 2 yıl sonra hâlâ yüreklerde; hiç unutmamak için fotoğraflarla Soma katliamı
13 Mayıs 2016 15:32
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Soma katliamı, Cumhuriyet tarihinin en büyük facialarından biri oldu
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Manisa'nın Soma ilçesinde, Soma Holding’e ait kömür ocağındaki faciada şu ana kadar 301 işçi yaşamını yitirdi
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Enerji Bakanı Taner Yıldız, Soma'da madencilerin üzerinden çıkan ilkel gaz maskelerinin sorumluluğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olduğunu söyledi
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Soma faciasından sağ kurtulan maden işçisi “Çizmeleri çıkarayım mı? Sedye kirlenmesin” dedi
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Soma maden faciasında 432 çocuk babasız kaldı!
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Soma faciasından sağ kurtulan maden işçisi: “Abi Mahmut çıkmadı, beni bırakın onu kurtarın, onun karısı hamile” dedi
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Dönemin başbakanının danışmanı Yusuf Yerkel, Soma faciasında akrabasını kaybeden madenci Erdal Kocabıyık’ı tekmeledi!
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Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Soma faciası için “Bu işin fıtratında var” dedi
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