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300 antika otomobilin geçiş töreni

10 Ağustos 2017 22:04

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Çiçek Festivali'nde antika araçların geçiş töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Geçit törenine yaklaşık 300 otomobil katıldı.

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Kolombiya'da geleneksel olarak düzenlenen Çiçek Festivali'nde yaklaşık 300 antika aracın katıldığı geçiş töreni büyük ilgi gördü.

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Antioquia yönetim bölgesinin başkenti Medellin, 28 Temmuz'da başlayan ve bu yıl 60'ıncısı gerçekleştirilen geleneksel Çiçek Festivali'ne sahne oluyor.

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Festival kapsamında düzenlenen antika arabaların geçiş töreni büyük ilgi gördü.

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Tören öncesi otomobillerin sergilendiği bölgeye akın eden ziyaretçiler, araç sahipleri ile fotoğraf çektirdi.

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Geçiş yapan birbirinden ilginç antika otomobillerin sahipleri de direksiyona, araçların kullanıldıkları döneme ait kıyafetlerle geçti.

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Yaklaşık 300 antika aracın renkli görüntüler oluşturduğu törende, arıza yapan bazı emektar araçların tekrar çalıştırılması, caddeleri dolduran Kolombiyalılardan alkış aldı.

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Festival, Medellin'in doğusundaki Santa Elena köylülerinin, sırtlarındaki çiçek kasalarıyla 1957 yılında kentte yaptıkları geçişle başlamıştı.

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Festival, yarın düzenlenecek bazı etkinliklerle sona erecek.

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