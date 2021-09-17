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30 yaşından sonra tüketilmemesi gereken besinler

17 Eylül 2021 10:30

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ABD’li beslenme uzmanı Dana Leigh Smith, 'Eat This, Not That' sitesi için yazdığı makalede 30 yaş üstü insanların ve formda kalabilmeleri için tüketmekten vazgeçmesi gereken besinlerden bir liste oluşturdu. Listeye göre tüketilmemesi gereken bazı ürünler şu şekilde:

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Çıtır et

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Soya sosu

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Salam

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Cips

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Margarin

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Jambon

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Simit ve beyaz ekmek

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Pestisit (kimyasal madde) içeren gıdalar

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Buzlu kahve

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Vejetaryen burger

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Meyve konserveleri

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ABD’li uzman, sıralanan besinlerin öğünden çıkarılmasının insanların ‘zarif bir şekilde yaşlanmalarına’ ve formda kalabilmelerine olanak sağlayacağını vurguladı.

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