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30 suç kaydı bulunan, işitme engelli gence işkence eden “Fırat Delikanlı” serbest bırakıldı; sosyal medyada tepki yağdı

31 Mart 2022 12:14

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Kocaeli'de işitme engelli gence işkence eden, şantaj uygulayan ve 30 suç kaydı bulunan Fırat Kaya’nın tahliyesine karar verildi. Kaya’nın tahliye haberine sosyal medyada tepki gösterildi.

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“Fırat Delikanlı” lakaplı Fırat Kaya ile beraberindeki 4 sanık hakkında karar verildi.  Fırat Kaya’ya 10 yıl, diğer 4 sanığa ise ayrı ayrı 7 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

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Sanıkların tutuklu bulunduğu süre ve almış oldukları ceza miktarı göz önüne alınarak tahliyelerine karar verildi.

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30 suç kaydı bulunan, işitme engelli gence işkence eden “Fırat Delikanlı” serbest bırakıldı; sosyal medyada tepki yağdı

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30 suç kaydı bulunan, işitme engelli gence işkence eden “Fırat Delikanlı” serbest bırakıldı; sosyal medyada tepki yağdı

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30 suç kaydı bulunan, işitme engelli gence işkence eden “Fırat Delikanlı” serbest bırakıldı; sosyal medyada tepki yağdı

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30 suç kaydı bulunan, işitme engelli gence işkence eden “Fırat Delikanlı” serbest bırakıldı; sosyal medyada tepki yağdı

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30 suç kaydı bulunan, işitme engelli gence işkence eden “Fırat Delikanlı” serbest bırakıldı; sosyal medyada tepki yağdı

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30 suç kaydı bulunan, işitme engelli gence işkence eden “Fırat Delikanlı” serbest bırakıldı; sosyal medyada tepki yağdı

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30 suç kaydı bulunan, işitme engelli gence işkence eden “Fırat Delikanlı” serbest bırakıldı; sosyal medyada tepki yağdı

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30 suç kaydı bulunan, işitme engelli gence işkence eden “Fırat Delikanlı” serbest bırakıldı; sosyal medyada tepki yağdı

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30 suç kaydı bulunan, işitme engelli gence işkence eden “Fırat Delikanlı” serbest bırakıldı; sosyal medyada tepki yağdı

1315

30 suç kaydı bulunan, işitme engelli gence işkence eden “Fırat Delikanlı” serbest bırakıldı; sosyal medyada tepki yağdı

1415

30 suç kaydı bulunan, işitme engelli gence işkence eden “Fırat Delikanlı” serbest bırakıldı; sosyal medyada tepki yağdı

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30 suç kaydı bulunan, işitme engelli gence işkence eden “Fırat Delikanlı” serbest bırakıldı; sosyal medyada tepki yağdı

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