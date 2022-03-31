30 suç kaydı bulunan, işitme engelli gence işkence eden “Fırat Delikanlı” serbest bırakıldı; sosyal medyada tepki yağdı
31 Mart 2022 12:14
115
Kocaeli'de işitme engelli gence işkence eden, şantaj uygulayan ve 30 suç kaydı bulunan Fırat Kaya’nın tahliyesine karar verildi. Kaya’nın tahliye haberine sosyal medyada tepki gösterildi.
215
“Fırat Delikanlı” lakaplı Fırat Kaya ile beraberindeki 4 sanık hakkında karar verildi. Fırat Kaya’ya 10 yıl, diğer 4 sanığa ise ayrı ayrı 7 yıl 11 ay hapis cezası verildi.
315
Sanıkların tutuklu bulunduğu süre ve almış oldukları ceza miktarı göz önüne alınarak tahliyelerine karar verildi.
415
30 suç kaydı bulunan, işitme engelli gence işkence eden “Fırat Delikanlı” serbest bırakıldı; sosyal medyada tepki yağdı
515
30 suç kaydı bulunan, işitme engelli gence işkence eden “Fırat Delikanlı” serbest bırakıldı; sosyal medyada tepki yağdı
615
30 suç kaydı bulunan, işitme engelli gence işkence eden “Fırat Delikanlı” serbest bırakıldı; sosyal medyada tepki yağdı
715
30 suç kaydı bulunan, işitme engelli gence işkence eden “Fırat Delikanlı” serbest bırakıldı; sosyal medyada tepki yağdı
815
30 suç kaydı bulunan, işitme engelli gence işkence eden “Fırat Delikanlı” serbest bırakıldı; sosyal medyada tepki yağdı
915
30 suç kaydı bulunan, işitme engelli gence işkence eden “Fırat Delikanlı” serbest bırakıldı; sosyal medyada tepki yağdı
1015
30 suç kaydı bulunan, işitme engelli gence işkence eden “Fırat Delikanlı” serbest bırakıldı; sosyal medyada tepki yağdı
1115
30 suç kaydı bulunan, işitme engelli gence işkence eden “Fırat Delikanlı” serbest bırakıldı; sosyal medyada tepki yağdı
1215
30 suç kaydı bulunan, işitme engelli gence işkence eden “Fırat Delikanlı” serbest bırakıldı; sosyal medyada tepki yağdı
1315
30 suç kaydı bulunan, işitme engelli gence işkence eden “Fırat Delikanlı” serbest bırakıldı; sosyal medyada tepki yağdı
1415
30 suç kaydı bulunan, işitme engelli gence işkence eden “Fırat Delikanlı” serbest bırakıldı; sosyal medyada tepki yağdı
1515
30 suç kaydı bulunan, işitme engelli gence işkence eden “Fırat Delikanlı” serbest bırakıldı; sosyal medyada tepki yağdı
© Tüm hakları saklıdır.