3 saat yağmur yağdı, Bodrum bu hale geldi!
23 Eylül 2015 13:30
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Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde dün akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 3 saat süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
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Sel nedeniyle 8 kişi yaralandı.
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Sel suyunun verdiği zararla cadde ve sokaklar kullanılmaz hale geldi.
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Benzer bir sel baskının 1988 yılında yaşandığı Bodrum’da dün yaklaşık 30 yılın en fazla yağışı düştü.
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İlçe merkezi başta olmak üzere Konacık, Bitez, Ortaket ve Turgutreis mahallelerinde birçok sokak ve cadde dereye döndü.
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