3 erkekten 1’i bu yüzden bunalımda

Dünyada en yaygın görülen erkek cinsel işlev bozukluğu erken boşalma nedeniyle erkekler bunalıma bile girebiliyor.
12 Ekim 2021 21:51
17
Dünyada en yaygın görülen erkek cinsel işlev bozukluğu erken boşalma nedeniyle erkekler bunalıma bile girebiliyor.
27
Erken boşalma, cinsel birleşmenin hemen öncesinde ya da cinsel ilişkiye girildikten hemen sonra kişinin isteği dışında kontrolsüz şekilde boşalmasıdır. Yani ilişkiye girdikten sonra 1 dakika içerisinde istek dışı boşalma oluyorsa erken boşalmanın varlığından söz edebiliriz.
37
Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık'a göre; Erken boşalma problemi kesinlikle çözümsüz değildir. Sebebi doğru bir şekilde tespit edildiğinde ve uygun tedavi alternatifleri kullanıldığında erken boşalma problemi düzeltilebilir.
47
Erken boşalma neden kaynaklanır ? Erken boşalmanın nedenlerine şöyle bir göz atarsak; psikolojik sıkıntılar, bir kez olan erken boşalmanın tekrarlanacağı endişesi, korunmasız cinsel ilişki, obezite, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, tiroit problemleri, erken cinsel deneyimler, cinselliğe yüklenen abartılı anlam, stres, beslenme bozuklukları ve hatalı sünnet işlemi bu problemi ortaya çıkartabilir. Ancak burada küçük bir parantez açmak istiyorum: Yanlış bir sünnet cerrahisi yapıldıysa bunun geri döndürülmesi zordur. Bunun dışındaki sebeplerden kaynaklanan erken boşalma problemi ise gerçek anlamda tedavi edilebilir.
57
Erken boşalma neden kaynaklanır ? Erken boşalmanın nedenlerine şöyle bir göz atarsak; psikolojik sıkıntılar, bir kez olan erken boşalmanın tekrarlanacağı endişesi, korunmasız cinsel ilişki, obezite, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, tiroit problemleri, erken cinsel deneyimler, cinselliğe yüklenen abartılı anlam, stres, beslenme bozuklukları ve hatalı sünnet işlemi bu problemi ortaya çıkartabilir. Ancak burada küçük bir parantez açmak istiyorum: Yanlış bir sünnet cerrahisi yapıldıysa bunun geri döndürülmesi zordur. Bunun dışındaki sebeplerden kaynaklanan erken boşalma problemi ise gerçek anlamda tedavi edilebilir.
67
Erken boşalma tedavisinde bana göre kilit nokta; tedavinin kişiye özel olmasıdır. Hastamızın sorunu psikolojik veya organik olabilir. Biz bu sebebi net olarak belirleyebildiğimizde tedaviyi de kişiye göre özelleştirebiliyoruz.
77
Bazı hastalarda erken boşalmaya neden olabilecek fazla kilo, stresli yaşam, yanlış beslenme, sigara ve alkol kullanımı gibi faktörlerin kısıtlandığı izlem tedavisi uygulanabilir. Hasta spor yaparak, sağlıklı beslenerek, sigara ve alkol kullanımının önüne geçerek erken boşalmanın üstesinden gelebilir. Bu aşamada bazı hastalarda psikolojik destek de gerekebilir. Dönem dönem ilaç tedavisini de devreye alabiliriz. Bu yöntemle hedef; boşalmaya neden olan sempatik sinir sisteminin baskılanmasıdır. Bunlar haricinde lokal anestezik kremler de penisin duyarlılığını azaltarak boşalma süresini uzatabilir. Antidepresanların da erken boşalma tedavisinde kullanılması mümkündür ancak mutlaka doktor kontrolünde alınmalıdır. Ayrıca pelvik taban egzersizleri (kegel egzersizleri) de tedavi sürecine katkı sunar.