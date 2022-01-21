3 bin 500 fotoğrafın içinden 100 kare seçildi; işte güvenliklerin gözünden İstanbul
21 Ocak 2022 15:17
19
Güvenliklerin gözünden 100 eşsiz kare İstanbullularla buluştu
29
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İstgüven AŞ bünyesinde, park, bahçe ve toplu taşıma gibi şehrin 1300 noktasında, 7 gün 24 saat çalışan, 10 bine yakın özel güvenlik görevlisinin çektiği fotoğraflar İstanbullularla buluştu. “Hadikaydet İstgüven” projesi kapsamında personelin objektifinden çıkan 100 fotoğraf, “4 Mevsimde 100 Karede İstanbul” adıyla Yenikapı Metro İstasyonu’nda sergileniyor. Sergi, 4 Şubat’a kadar gezilebilecek.
39
İstanbul’un park, bahçe ve toplu taşıma gibi 1300 noktasında çalışan güvenlik görevlileri hem çalıştı hem de şehrin eşsiz manzarasından kareler yakaladı. İBB’ye bağlı İstgüven bünyesinde çalışan güvenlikler, telefon, fotoğraf makinesi ve tabletlerini kullanarak şehri fotoğrafladı. İstgüven tarafından hayata geçirilen “Hadikaydet İstgüven” projesi kapsamında deklanşöre basan çalışanlar arasından her ay birinci seçildi. Proje kapsamında elde edilen 100 İstanbul fotoğrafı, dün İstanbullular ile Yenikapı Metro İstasyonu’nda buluştu.
49
Serginin açılışına İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, İstgüven AŞ Genel Müdürü Ahmet Can Buğday, İBB İsper AŞ Genel Müdürü Banu Saraçlar katıldı. Serginin açılışında konuşan İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, “Bu sergi, yaklaşık bir yıllık bir çalışmanın sonucu. Güvenlik görevlileri, çeşitli manzaraları, anları fotoğrafladı. Bunun sonucunda çok başarılı çalışmalar çıkmış. Her ay birinci seçilen karelerden 100 tanesi de bugün burada sergileniyor” dedi.
59
Sergide konuşan İstgüven Genel Müdürü Ahmet Can Buğday, “Sevgiyle hizmet eden özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın kültür ve sanata da çok yatkın olduğunu göstermek istedik. Yaklaşık bir yıl önce başladık, ‘4 Mevsimde 100 Karede İstanbul’ temalı bir fotoğraf sergisi planladık. Çalışanlarımız tarafından sisteme yüklenen 3 bin 500 fotoğrafın içerisinden seçilen 100 kareyi sergilemek istedik. Burada İstanbul’un kışı, yazı, sonbaharı, denizi, camileri, tarihi ve kültürel mirasını arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla tamamen kendi gönülleri ve gözleriyle bizlere aktardılar. Sergimiz 4 şubata kadar açık, İstanbullu vatandaşlarımız ve şehre gelen yerli ve yabancı turistlerimizin görsel zevkine sunulmak üzere konumlandırıldı” diye konuştu.
69
Sergide fotoğrafı yer alan Özel Güvenlik Görevlisi Burak Çevik, “Bu karelerin biz güvenlik görevlilerinin objektifinden çıkması beni çok mutlu etti. Fotoğrafların her birinde emek var. İstanbullulara, bu şehre bir de bizim kadrajımızdan bakın diyoruz ve Yenikapı Metro İstasyonu’na yolu düşen herkesi bu sergiye bekliyoruz” dedi.
79
Özel Güvenlik Görevlisi Erol Turgut ise “Buradan geçen yolcular da fotoğrafları gördükçe şaşırıyor. 60 yaşındaki bir yolcu; ben 60 yıldır İstanbul’dayım ve burada böyle bir yerin olduğunu ilk defa görüyorum. Haliç Tersanesi olduğunu duyunca şaşırdı. ‘Ben daha önce hiç görmedim’ dedi. İstanbul’un görülmeyen noktalarını vatandaşla buluşturmak çok güzel bir duygu” ifadelerini kullandı.
89
Yenikapı Metro İstasyonu’ndaki 4 Mevsimde 100 Karede İstanbul adlı sergi 4 Şubat Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.