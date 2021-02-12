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Hande Erçel 10 milyon TL'ye cam villa aldı

Şu sıralar "Sen Çal Kapımı" dizisiyle ekranlarda olan Hande Erçel, tamamı cam ağırlıklı 2 katlı lüks villa satın aldı. Erçel lüks villa için 10 milyon TL ödedi.

12 Şubat 2021 16:38

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Evinin iç dekorasyonunu yaptıran ve bu konuda hiçbir masraftan kaçınmayan Erçel, geçtiğimiz günlerde evine yerleşti.

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Hande Erçel, tamamı cam ağırlıklı 2 katlı lüks bir villa satın alan oyuncu, bunun için 10 milyon TL'yi gözden çıkardı.

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27 yaşındaki genç oyuncu Hande Erçel, ev sahibi oldu.

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Akşam'ın haberine göre; Popçu Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra Ulus'ta 6 bin liraya kiraya çıkan Erçel, kiradan kurtulmak için adeta servet ödedi.

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Erçel'in salonuna yaptırdığı dev ayna görenlerin dikkatinden kaçmadı.

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