26 saatte kontrol altına alınan Kazdağları'nda 50 hektar ormanlık alan yandı
Balıkesir'de Kazdağı Milli Parkı'nda dün sabah çıkan yangın, havadan ağırlıklı olmak üzere, yerden de müdahaleyle 26 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 50 hektar orman alanının yandığı belirtildi.
24 Ağustos 2021 16:07
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Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı sınırları içindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmındaki vadide, dün saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını, bugün saat 11.30 sıralarında kontrol altına alındı. 26 saat sonra gelen müjdeli haberi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından duyurdu. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in açıklamasına göre, 50 hektar orman alanı yangında zarar gördü.
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Türkiye'nin yangınlarla mücadelede kullandığı hava araçları Kazdağı Milli Parkı için seferber edildi. Karadan ulaşımın güçlükle sağlanabildiği yangını söndürmek için havadan yapılan müdahaleye 4 yangın söndürme uçağı ve 17 helikopter katıldı. Karadan 47 arazöz ile 250'den fazla orman işçisi çalışmalara destek verdi. Havadan, erken ve etkin müdahale sayesinde Kazdağları Milli Parkı'ndaki ormanlar ile fauna ve flora çeşitliliğinin daha fazla zarar görmesi önlendi.
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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazdağları Milli Parkı'ndaki orman yangınını kontrol altına almış bulunuyoruz. Zamanında ve Devletimizin bütün imkanlarını seferber ederek iyi bir koordinasyonla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda fedakarca görev yapan tüm personelimizi kutluyorum. Balıkesir'e geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
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İşte yangın ve yangına müdahale anından kareler...
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26 saatte kontrol altına alınan Kazdağları'nda 50 hektar ormanlık alan yandı
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26 saatte kontrol altına alınan Kazdağları'nda 50 hektar ormanlık alan yandı
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26 saatte kontrol altına alınan Kazdağları'nda 50 hektar ormanlık alan yandı
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26 saatte kontrol altına alınan Kazdağları'nda 50 hektar ormanlık alan yandı
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26 saatte kontrol altına alınan Kazdağları'nda 50 hektar ormanlık alan yandı
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26 saatte kontrol altına alınan Kazdağları'nda 50 hektar ormanlık alan yandı
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26 saatte kontrol altına alınan Kazdağları'nda 50 hektar ormanlık alan yandı
1214
26 saatte kontrol altına alınan Kazdağları'nda 50 hektar ormanlık alan yandı
1314
26 saatte kontrol altına alınan Kazdağları'nda 50 hektar ormanlık alan yandı
1414
26 saatte kontrol altına alınan Kazdağları'nda 50 hektar ormanlık alan yandı