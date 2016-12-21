Soğukta üşümeyin: İETT şoförü Hikmet Abi, Whatsapp grubundan yolculara durağa varış saati bildiriyor

İETT’nin 256 Yeditepe Üniversitesi-Taksim hattının bir diğer adı da "Dost otobüs". Sebebi bu otobüse binen yolcuların artık bir aile gibi olmuş olması. Otobüste aşure ve kek dağıtan yolcuların hepsi birbirini tanıyor. İETT hattı 256, adeta eski komşulukların yaşandığı mahalle kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Tüm bunlarda emeği olan, bu sıcaklığı ve samimiyeti yaratan ise hattın şoförü Hikmet Yılmaz. "Ben onların Hikmet abileriyim, onlar da benim ailemin bir ferdi gibi" diyen Hikmet Abi yolcuları için her şeyi yapmaya hazır.
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Hikmet Yılmaz, yolcuları bekletmemek, soğukta üşütmemeleri için kurdukları WhatsApp grubundan yol bilgisi paylaşıyor, durakta yolcuları alırken diğer yolcular için sesli mesaj gönderiyor, WhatsApp kullanmayanları ise arayarak bilgilendiriyor. Öyle ki bir yolcu her zamanki saatinde otobüse binmeyince arıyor, "Bugün yoktun, iyi misin?" diye hal hatır soruyor, hatta yolcuların yıllık izin günlerini bile biliyor.
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Otobüsün daimi yolcuları da Hikmet Abi'lerini çok seviyor. Öyle ki yolcular Hikmet Yılmaz’ın doğum gününü de Babalar Günü’nü de hiçbir zaman kutlamayı ihmal etmiyorlar. Örneğin 4 senedir aynı hatla seyahat eden emekli Altan Aksoy, “Bu otobüste herkes birbirini tanır, bu otobüs çok özel, dost otobüs. Bir bakarsın hanımlar poğaça yapmış dağıtıyor, bir bakarsın aşureler gelir. Kekler ikram edilir. Eski komşulukları bu otobüs yaşatıyor” diyerek Hikmet Abi'nin otobüsünün ne kadar özel olduğunu anlatıyor.
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Hemşiresinden öğrencisine, mimarından mühendisine aralarında her meslek grubundan insan var. Yolcular artık o kadar aile olmuşlar ki kek, aşure yapıp otobüste dağıtıyor. Yolculardan Tufan Bey özlediği komşuluk günlerini bu otobüste yaşadığını, bu nedenle normalde Ümraniye’de oturmasına rağmen yolunu uzatarak 256 hattına bindiğini söylüyor.
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Hikmet Abileri de onları bekletmemek, soğukta üşütmemek için WhatsApp’tan yol bilgisi paylaşıyor, durakta yolcuları alırken bekleme anında diğer yolcular için sesli mesaj gönderiyor, WhatsApp kullanmayanları ise arayarak bilgilendiriyor.
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2017’nin mayıs ayında emekli olacak, 24 yaşında bir kızı olan Hikmet Yılmaz, tüm bunları da tamamen gönüllü yapıyor. Öyle ki her zamanki yolcusunu durakta göremeyince “İyi misin, gelmemişsin” diye arıyor, yolcuların yıllık izin günlerini bile biliyor.