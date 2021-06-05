25 yıldır evine böyle ulaşım sağlıyor

Rize ’nin Kalkandere ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Ali Rıza Yıldız, 25 yıldır, araç yolu olmayan evine, 120 metre uzunluğundaki raylı sistemle ulaşım sağlıyor. Yıldız, elektrikli motorla çalışan vagonla, 5 dakika süren yolculukla tepedeki evinden kolayca inip çıkıyor.
05 Haziran 2021 16:53
112
25 yıldır evine böyle ulaşıyor
212
İlçenin Hüseyin Hoca köyünde yaşayan Ali Rıza Yıldız bir tepede yer alan evlerine 25 yıl önce araç yolu yapmak istedi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle yol yapamayan Yıldız, yaya inip çıkmakta zorlanınca ilginç bir yöntem buldu.
312
Çay bahçesinin ortasına demirden 120 metre uzunluğunda raylı sistem döşeyen Yıldız, tekerlekli vagonu da raylara yerleştirdi.
412
Bölgede ‘varangel’ olarak bilinen teleferiklerin elektrikli motoru ile sistemi çalıştıran Yıldız, 5 dakika süren yolculukla evine kolayca inip çıkmaya başladı.
512
Yıldız'ın uzaktan kumanda ile de çalışan raylı sistemli ulaşım yolculuğu 25 yıldır sürüyor.
612
Uzun yıllar Ankara’da yaşadığını belirten Ali Rıza Yıldız “Tepeye ev yapmak istedim. 25 yıl önce yol yoktu. Bende Ankara’da yaşadım uzun yıllar. Orada raylı sistemlerle yolculuğum aklıma geldi."
712
Bu sistemi 2 ayda kurdum. Önce eve malzeme taşıdık şimdi ulaşım içinde güvenle kullanıyoruz. Araç yolumuz var ama biz yine de bu sistemi kullanıyoruz” diye konuştu.
812
Eşi Harbiye Yıldız ise, “İlk başlarda binmek için tereddüt ettim. Ama şimdi korkmadan biniyorum. Çok güvenli. Hiçbir sorun olmadı. İlk başta uzaktan kumanda yoktu. Şimdi uzaktan kumadan ile kimseye ihtiyaç kalmadı. Eve kolayca inip çıkıyoruz” dedi.
912
Çiftin komşusu Yaşar Güveli de, “Bana çok ilginç geldi. Bizim havadan giden varangel dediğimiz teleferiklerin bu da yerden gideni. Ben de bazen çay taşımak için kullanıyorum” ifadesini kullandı.