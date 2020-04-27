25 metrekareye sıkıştırılan yaşamlar; Hong Kong'un gecekondularından kareler
Toplum Örgütü Derneği, insan haklarınını önemini ve toplumdaki her bireyin eşit şartlara sahip olması gerektiğini hatırlatmak amacıyla Hong Kong'un gecekondu bölgelerinden fotoğraflar yayınladı. Fotoğraflarda yer alan ve genelde 25 metrekare olan küçük dairelerde genelde yaşlıların ve düşük gelirli ailelerin yaşadığı belirtildi. İşte o kareler:
27 Nisan 2020 14:42
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25 metrekareye sığan yaşamlar; Hong Kong'un gecekondularından kareler
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25 metrekareye sığan yaşamlar; Hong Kong'un gecekondularından kareler
310
25 metrekareye sığan yaşamlar; Hong Kong'un gecekondularından kareler
410
25 metrekareye sığan yaşamlar; Hong Kong'un gecekondularından kareler
510
25 metrekareye sığan yaşamlar; Hong Kong'un gecekondularından kareler
610
25 metrekareye sığan yaşamlar; Hong Kong'un gecekondularından kareler
710
25 metrekareye sığan yaşamlar; Hong Kong'un gecekondularından kareler
810
25 metrekareye sığan yaşamlar; Hong Kong'un gecekondularından kareler
910
25 metrekareye sığan yaşamlar; Hong Kong'un gecekondularından kareler
1010
25 metrekareye sığan yaşamlar; Hong Kong'un gecekondularından kareler