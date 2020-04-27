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25 metrekareye sıkıştırılan yaşamlar; Hong Kong'un gecekondularından kareler

Toplum Örgütü Derneği, insan haklarınını önemini ve toplumdaki her bireyin eşit şartlara sahip olması gerektiğini hatırlatmak amacıyla Hong Kong'un gecekondu bölgelerinden fotoğraflar yayınladı. Fotoğraflarda yer alan ve genelde 25 metrekare olan küçük dairelerde genelde yaşlıların ve düşük gelirli ailelerin yaşadığı belirtildi. İşte o kareler:

27 Nisan 2020 14:42

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25 metrekareye sığan yaşamlar; Hong Kong'un gecekondularından kareler

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25 metrekareye sığan yaşamlar; Hong Kong'un gecekondularından kareler

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25 metrekareye sığan yaşamlar; Hong Kong'un gecekondularından kareler

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25 metrekareye sığan yaşamlar; Hong Kong'un gecekondularından kareler

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25 metrekareye sığan yaşamlar; Hong Kong'un gecekondularından kareler

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25 metrekareye sığan yaşamlar; Hong Kong'un gecekondularından kareler

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25 metrekareye sığan yaşamlar; Hong Kong'un gecekondularından kareler

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25 metrekareye sığan yaşamlar; Hong Kong'un gecekondularından kareler

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25 metrekareye sığan yaşamlar; Hong Kong'un gecekondularından kareler

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25 metrekareye sığan yaşamlar; Hong Kong'un gecekondularından kareler

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