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25 Kasım'da kadına yönelik şiddete hayır demek için 20 sebep

25 Kasım 2014 14:48

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Katliam: 2014 yılında Işid'in Suriye ve Irak'taki kadınlara uyguladığı zulüm yüzbinlerce kadının vahşice öldürülmesi, tecavüze uğraması ve köle olarak satılmasıyla sonuçlandı

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Kölelik: Nijerya'da Boko Haram'ın 2014 yılındaki tek bir eyleminde 300 kız çocuğunu kaçırıp öldürmesi, tecavüz etmesi ve köle olarak satmasına dünya seyirci olarak kaldı

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Toplu Tecavüz: Yine 2014 yılında daha önce de toplu tecavüzlerle gündeme gelen Hindistan'da, babasının dövülmesine karşı gelen kızın onlarca erkeğin tecavüzüne uğrayıp öldürülmesine dünya tanık oldu

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Adaletsizlik: 2014'te İran'da kendisini korumak için tecavüz saldırganını öldüren Reyhane Jabbari suçlu bulunarak idam edildi, dünya sadece seyretti

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Haklar: Mısır kadın hakları sıralamasında son sırada bulunurken her kadından %47'si aile içinde ya da sokakta şiddet görüyor

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Tutsaklık: Mısır'da kadınların %99'a yakın bir oranı sokağa çıktıklarında tacize uğruyorlar. Kadınlar bu sebeple eve mahkum bir hayat yaşıyor

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Cinayet: Türkiye'de her gün ortalama 4 ila 5 kadının ailesi ya da eşi tarafından öldürülüyor

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Fuhuş: Türkiye'de 2014 yılında 142 kadın taciz ve tecavüz şikayetinde bulundu. 202 kadın fuhuşa zorlandığı sebebiyle emniyet güçlerine başvurdu

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Kayıt dışı işçilik: Peki kadına şiddet sadece onu fiziksel müdehale midir? Kadına uygulanan manevi şiddet de ülkemizde almış başını yürümüş vaziyette! Türkiye'de kayıt dışı çalışan kadın toplam 4.032.000 civarında

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İşsizlik: Türkiye'de iş arayan kadınların sadece %26'sı iş bulabiliyor

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Aile içi şiddet: Peki bu gezegenin günah keçisi sadece Türkiye ve 3. dünya ülkeleri mi? Asla. Dünya genelinde her 4 kadından biri aile içi şiddete uğruyor

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Taciz: Dünya genelinde her üç kadından biri tacize uğruyor. Ve yine dünya genelinde cinayete kurban giden kadınların yarısı aile içi ve yaşadıkları ilişkilerde gördükleri şiddet sebebiyle yaşamını yitiriyor

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Eş şiddeti: Kore'de kadınların üçte ikisi eşinden şiddet görüyor

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Şiddet: Britanyadaki şiddet suçlarının dörtte biri kadına yönelik aile içi şiddet suçlarıdır

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Tecavüz: ABD'de her 5 kadından biri tecavüz girişimine maruz kalıyor. Bu durum kadınların yarısında 17 yaşından önce gerçekleşiyor

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Çaresizlik: ABD'de 30 milyona yakın sayıda kadın aile içi şiddet maduru. Bu kadınların bir çoğu kaçacak yerleri olmadığı için kendisini çaresiz hissediyor

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Korku: Avrupa Birliğinde kadınların %27'si aile içi şiddete uğruyor. %27'lik kısmın yarısı korktukları için polise başvuramıyor

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Şüphe: Kanada'da her 6 günde bir, bir kadın eşi ya da birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülüyor. Kanada'da pek çok kadın eşleri tarafından öldürülme şüphesiyle yaşıyor

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Zorlanmak: Her yıl milyonlarca kadın özellikle Afrika'da 'sünnet' olmaya zorlanıyor. Bu eyleme maruz kalan kadınların büyük bir bölümü hayatları boyunca acı çekiyor ve çeşitli hastalıklarla boğuşuyorlar

2020

Medeniyetsizlik

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