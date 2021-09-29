25. James Bond filmi "Ölmek İçin Zaman Yok", kraliyet prömiyerini yaptı
İngiliz aktör Daniel Craig'in son James Bond filmi, pandemi nedeniyle ertelendiği için planlanan tarihten 18 ay sonra nihayet Londra'da dünya prömiyerini yaptı.
29 Eylül 2021 08:36
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İngiliz aktör Daniel Craig'in son James Bond filmi, pandemi nedeniyle ertelendiği için planlanan tarihten 18 ay sonra nihayet Londra'da dünya prömiyerini yaptı.
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Olağandışı kraliyet galası için, Cambridge Dükü ve Düşesi, Galler Prensi ve Cornwall Düşesi tarafından Royal Albert Hall'da bir araya geldi.
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Craig, rolün "sinema ve tarih için inanılmaz derecede önemli olduğunu ve bunun ağırlığı bir süredir omuzlarında hissettiğini" söyledi.
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Moneypenny karakterini üçüncü kez oynayan oyuncu Naomie Harris, bunun "duygusal bir gece" olduğunu, çünkü Craig'in son kez James Bond'u oynadığını söyledi.
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Film endüstrisi, Ölmek İçin Zaman Yok'un gişede nasıl bir performans gösterdiğini yakından izliyor.
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James Bond'un oyuncu kadrosuna Nomi adında yeni gizli ajan olarak katılan Lashana Lynch, "Bana gerçekten dahil olduğumu hissettiren sinemayı izlemeyi seviyorum" dedi.
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Madeleine rolünü yeniden canlandıran Lea Seydoux.
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Ana de Armas da Royal Albert Hall'daki galadaydı.
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ABD'li şarkıcı Billie Eilish, Ölmek İçin Zaman Yok'un tema şarkısını seslendiriyor.
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