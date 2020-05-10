25 internet sitesi için kapatma kararı
10 Mayıs 2020 13:03
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25 internet sitesi için kapatma kararı | Türkiye'de resmi faaliyette bulunmayan 25 forex web siteleri için kapatma talebi geldi.
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Sermaye Piyasası Kurulu, 25 web sitesinin kapatılmasını istedi.
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SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yurt dışından kaldıraçlı işlem yaptırıldığını tespit ettiği internet sitelerine ilişkin erişim engelleme talebinde bulundu.
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Kapatılan siteler şöyle:
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25 internet sitesi için kapatma kararı
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25 internet sitesi için kapatma kararı
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25 internet sitesi için kapatma kararı
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25 internet sitesi için kapatma kararı
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25 internet sitesi için kapatma kararı
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25 internet sitesi için kapatma kararı
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25 internet sitesi için kapatma kararı
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25 internet sitesi için kapatma kararı
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25 internet sitesi için kapatma kararı
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25 internet sitesi için kapatma kararı
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