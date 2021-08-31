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24. ölüm yıldönümünde Prenses Diana'nın fotoğraf albümünden özel kareler

1997'de Paris'te sevgilisi Dodi El Fayed ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana vefatının 24. yılında anıldı.

31 Ağustos 2021 19:54

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Eşi Prens Charles'tan boşandıktan bir yıl sonra, 31 Ağustos 1997'de, Paris'te sevgilisi Dodi El Fayed ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana, yaşasaydı bugün 60 yaşında olaçcaktı. 36 yaşında hayata veda eden Diana; saraydaki hayatı, kendini hiçbir zaman kraliyete ait hissedememesi, Prens Charles'a olan aşkı ve kırgınlıkları, 'aykırı' bir prenses oluşuyla, vefanın üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen hala adından söz ettiriyor.

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NTV'de yer alan habere göre; 1 Temmuz 1961 doğumlu Diana Spencer, 1981 yılında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Charles ile evlendi.

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Çiftin evliliklerinden Prens William ve Prens Harry dünyaya geldi ve 1996 yılında boşandılar.

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Prenses Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te trajik bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Trafik kazası, sevgilisiyle birlikte paparazzilerden kaçmaya çalışırken meydana geldi.

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36 yaşındayken yaşamını yitiren Diana'nın ölümü tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

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Doğum gününde anılan Prenses'in, gizli albümlerinden derlenen fotoğraflar bir döneme damgasına vuran Lady Diana'nın çocukluk ve ilk gençlik yıllarına ışık tutuyor.

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24. ölüm yıldönümünde Prenses Diana'nın fotoğraf albümünden özel kareler

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24. ölüm yıldönümünde Prenses Diana'nın fotoğraf albümünden özel kareler

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24. ölüm yıldönümünde Prenses Diana'nın fotoğraf albümünden özel kareler

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24. ölüm yıldönümünde Prenses Diana'nın fotoğraf albümünden özel kareler

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24. ölüm yıldönümünde Prenses Diana'nın fotoğraf albümünden özel kareler

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24. ölüm yıldönümünde Prenses Diana'nın fotoğraf albümünden özel kareler

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24. ölüm yıldönümünde Prenses Diana'nın fotoğraf albümünden özel kareler

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24. ölüm yıldönümünde Prenses Diana'nın fotoğraf albümünden özel kareler

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24. ölüm yıldönümünde Prenses Diana'nın fotoğraf albümünden özel kareler

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24. ölüm yıldönümünde Prenses Diana'nın fotoğraf albümünden özel kareler

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24. ölüm yıldönümünde Prenses Diana'nın fotoğraf albümünden özel kareler

prenses dianakraliyet
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