24. Metin Göktepe Gazetecilik Ödüllerini kazananlar belli oldu
27 Mart 2021 11:51
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Evrensel Muhabiri Metin Göktepe ve görevi başında yitirilen gazetecilerin anılarını yaşatmak, genç gazetecileri gerçekleri esas alan bir habercilik konusunda özendirmek amacıyla ilki 1998 yılında verilen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’nin bu yıl düzenlen 24’üncüsünde kazananlar belli oldu.
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Bu yılki yarışmada Yazılı Haber Ödülü’nü Gazete Duvar’da 22-26 Aralık 2020 tarihleri arasında yayımlanan “İran sınırında: Kurşunlar ve kurtlar arasında” başlıklı dosya haberiyle Hale Gönültaş kazandı. Haberde, göçmen trafiğinin en yoğun yaşandığı noktalardan biri olan İran sınırındaki göçmen kaçakçılığı tüm yönleriyle ele alınıyor.
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Görüntülü Haber Ödülü’nü ise 15 Aralık 2020 tarihinde Gazete Duvar’da yayımlanan “Hakkâri'de uzaktan eğitim: ‘Ben yetkili olsam utanırdım’” başlıklı haberiyle Aynur Tekin kazandı. Haberde pandemi döneminde uygulanan uzaktan eğitim sisteminin, internet erişiminin olmadığı yerlerde yaşayanlar için yol açtığı eşitsizlik, Hakkari Yüksekova’da bulunan Şivşemzin (Serindere) köyündeki öğrencilerin yaşadıkları üzerinden anlatılıyor. Haberde, üniversite sınavına hazırlanan 18 yaşındaki Çiğdem, “Ya biz kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? İnsanlar uzaya gidiyor, bizde hâlâ şebeke sıkıntısı var. Ben yetkili olsam utanırdım” diyor.
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Fotoğraf Ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan rektörü ‘kayyum rektör’ olarak adlandıran ve kabul etmeyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin 4 Ocak 2021 tarihindeki ilk protesto gösterilerinde çektiği ‘Başkaldırı’ adlı fotoğrafı ile Zeynep Kuray’ın oldu.
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Yerel Gazetecilik Ödülü’nün bu yılki sahibi ise 28 Ocak-9 Şubat 2021 tarihleri arasında Güney gazetesinde “Sanayi için çiftçiyi kovacaklar”, “Rant için bizi heder edecekler”, “Halktan bahçe kaçırma”, “Yağma Mersin’in narenciyesi”, “Başkanlar neden suskun?” başlıklarıyla yayınlanan haber serisi ile Abidin Yağmur oldu. Haberde, Mersin’in Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi’nde bir kısmı hazineye, bir kısmı özel şahıslara ait 360 dönüm narenciye alanının sanayi alanına çevrilmesi ve buna yönelik tepkiler ele alınıyor.
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Fatima Çelik ve Tunca Öğreten de, DW Türkçe’de 27 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan “Yarı aç yarı tokuz: Semt pazarlarının akşamcıları” başlıklı haberi ile Jüri Özel Ödülü’ne değer görüldü. Haberde, ekonomik krizin pandemiyle daha da derinleşmesiyle birlikte, kapanış vaktinde semt pazarlarına gelen yurttaşların, yere saçılmış çürük sebze ve meyveleri toplamaları konu ediliyor.
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Jüri, Van’da iki yurttaşın helikopterden atılmasını kamuoyuna duyuran ve ardından tutuklanan Mezopotamya Ajansı (MA) Muhabiri Cemil Uğur’a da Jüri Özel Ödülü verilmesini kararlaştırdı. Konuya dair devam niteliğindeki haberlerinin ardından Cemil Uğur ile birlikte Jinnews Muhabiri Şehriban Abi ile gazeteciler Adnan Bilen ve Nazan Sala da “Devlet aleyhine toplumsal olayları haber yapmak” iddiasıyla tutuklanmıştı.