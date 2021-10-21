İşte 21. yüzyılın en iyi 20 dizisi
21 Ekim 2021 13:03
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BBC Culture, 43 ülkeden 206 TV uzmanının katılımıyla 21'inci yüzyılın şu ana kadarki en iyi TV dizilerinin oylandığı bir anket yaptı.
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20- The Thick of It (IMDb:8,7)
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18- Deadwood (IMDb:8,6)
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17- 30 Rock (IMDb: 8,2)
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16- The Crown (IMDb: 8,6)
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15- Chernobyl (IMDb: 9,4)
821
14- Atlanta (IMDb: 8,6)
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13- Twin Peaks: The Return (IMDb:8,5)
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12- Six Feet Under (IMDb: 8,7)
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11- Bojack Horseman (IMDb: 8,7)
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10- Succession (IMDb:8,7)
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9- The Office - UK (IMDb:8,5)
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8- The Americans (IMDb:8,4)
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7- The Leftovers (IMDb:8,3)
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6- I May Destroy You (IMDb:8,1)
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5- Game of Thrones (IMDb:9,2)
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4- Fleabag (IMDb: 8,7)
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3- Breaking Bad (IMDb:9,4)
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2- Mad Men (IMDb:8,6)
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1- The Wire (IMDb:9,3)
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