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21. yüzyılın 10 kült komedi filmi

 21. yüzyılda komediler, hayran kitlelerinin ve kültürel zevklerin en çılgınları olan internet aracılığıyla kült haline geliyor. Eleştirmenler ve blog yazarları, yalnızca mizahın erişilebilirliğine dayanarak, bir filmin bir kült klasik haline gelip gelmeyeceğini tahmin bile edebiliyor. Beş yıl sonra, özellikle sosyal medya aracılığıyla sonsuz alıntılar yapmak, bir filmin daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı oluyor. Sosyal medya, kendi görüşünü dile getirse de bir filmi kült mertebesi için hazırlayabiliyor.

06 Eylül 2020 21:21

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Kült komedilerin cesur bir tarzı, unutulmaz performansları, sonsuz alıntıları olabilir ve genellikle türleri bir araya getirme konusunda sayısız riskler alır. Sonuçta önemli olan popüler ve ana akım sinemadan uzaklaşmasıdır.

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İşte, Beyaz Perde ekibi tarafından hazırlanan, bu kriterlere uygun olan 10 komedi filmi...

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1. Sorry To Bother You

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2. Idiocracy

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3. Napoleon Dynamite

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4. Mean Girls

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5. What We Do in Shadows

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6. Best In Show

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7. Shaun of the Dead

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8. Happy Death Day

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9. Ghost World

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10. Wet Hot American Summer

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