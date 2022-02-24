Disney Plus The Mandalorian ve The Book of Boba Fett'in başarılarından sonra yeni Star Wars projelerini bu yıl yayınlamaya hazırlanıyor. İşte 2022 yılında yayınlanacak Star Wars projeleri:
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Obi-Wan Kenobi - 25 Mayıs - Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Star Wars: Revenge of the Sith'te yaşananlardan on yıl sonrasını konu ediyor. Dizi Jedi ustası Obi-Wan Kenobi’nin en yakın dostu ve öğrencisi Skywalker’ı karanlık tarafa vermesinden sonra yaşadıklarına odaklanıyor.
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Andor - Star Wars Rogue One'ın öncesinde yaşananların konu edildiği dizinin başrolünü Diego Luna üstleniyor. Diego Luna, dizide casus Cassian Andor karakterine hayat veriyor.
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The Bad Batch Season 2
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The Mandalorian Season 3
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Ahsoka - Dizi, Ahsoka Tano'nun maceralarına odaklanıyor. The Mandalorian ve Star Wars Evreni'nin bir spin-off projesi.