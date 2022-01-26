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2022 yılında vizyona girecek Marvel yapımları

26 Ocak 2022 12:17

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Marvel Stüdyoları, 2021'in sonunda vizyona giren Spider-Man: No Way Home ile yılı muazzam bir gişe başarısına imza atarak kapattı. 2022 yılında birçok Marvel yapımı izlenebilecek. İşte o liste:

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Morbius (1 Nisan 2022)

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Doctor Strange in the Multiverse of Madness (6 Mayıs 2022)

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Thor: Love And Thunder (8 Temmuz 2022)

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Spider-Man: Across The Spider-Verse (Part One) (7 Ekim 2022)

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Black Panther: Wakanda Forever (11 Kasım 2022)

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Moon Knight (30 Mart 2022 - Disney+)

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She-Hulk

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Ms. Marvel

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Secret Invasion

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I Am Groot (Animasyon mini dizi)

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The Guardians Of The Galaxy Holiday Special

marvelspider manDoctor StrangeMorbius
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