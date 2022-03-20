2022 yazında vizyona girecek iddialı yapımlar
20 Mart 2022 15:56
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2022 yazında Türkiye'de vizyona girecek önemli yapımlar:
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Top Gun: Maverick - 27 Mayıs
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Jurassic World Dominion - 10 Haziran
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Lightyear (Işıkyılı) - 17 Haziran
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The Black Phone (Siyah Telefon) - 24 Haziran
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Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi - 1 Temmuz
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Thor: Love and Thunder - 8 Temmuz
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Bullet Train (Suikast Treni) - 15 Temmuz
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Nope (Hayır) - 22 Temmuz
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DC League of Super-Pets (DC Süper Evciller Takımı) - 29 Temmuz
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Ooops! 2 - 19 Ağustos
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The Man from Toronto - 19 Ağustos
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