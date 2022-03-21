2022 Yazarlar Birliği Ödülleri (WGA) sahiplerini buldu
21 Mart 2022 15:38
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Amerikan Yazarlar Birliği Ödülleri'nin (Writers Guild Awards) kazananları açıklandı. İşte Yazarlar Birliği Ödülleri'nin tüm kazananları:
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Film - En İyi Orijinal Senaryo Don’t Look Up - Adam McKay
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En İyi Uyarlama Senaryo CODA - Siân Heder
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En İyi Belgesel Senaryosu Exposing Muybridge - Marc Shaffer
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Televizyon - En İyi Dram Dizisi Succession -Jesse Armstrong, Jon Brown, Jamie Carragher, Ted Cohen, Francesca Gardiner, Lucy Prebble, Georgia Pritchett, Tony Roche, Susan Soon He Stanton, Will Tracy
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En İyi Komedi Dizisi Hacks - Genevieve Aniello, Lucia Aniello, Joanna Calo, Jessica Chaffin, Paul W. Downs, Jess Dweck, Cole Escola, Janis Hirsch, Ariel Karlin, Katherine Kearns, Andrew Law, Joe Mande, Pat Regan, Samantha Riley, Michael Schur, Jen Statsky
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En İyi Yeni Dizi Hacks
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En İyi Orijinal Mini Dizi Mare of Easttown - Brad Ingelsby
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En İyi Uyarlama Mini Dizi Maid - Bekah Brunstetter, Marcus Gardley, Michelle Denise Jackson, Colin McKenna, Molly Smith Metzler
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En İyi Dram Dizisi Bölümü “Retired Janitors of Idaho” (Succession) - Tony Roche & Susan Soon He Stanton
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En İyi Komedi Dizisi Bölümü “Alone At Last” (The Great) - Tony McNamara