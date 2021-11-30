2022 Pirelli Takvimi tanıtıldı

Pirelli’nin efsaneleşen takviminin ünlü müzisyen, söz yazarı ve fotoğrafçı Bryan Adams’ın imzasını taşıyan 2022 edisyonu tanıtıldı.
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Ünlü müzisyen, söz yazarı ve fotoğrafçı Bryan Adams’ın imzasını taşıyan 2022 Pirelli Takvimi, 1960'lardan günümüze uluslararası müzik yıldızlarının bir kutlaması ve pandemi sebebiyle bir geri dönüş niteliğinde bulunuyor. (Bohan Phoenix)
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Yirmi yıldan uzun süredir müzik dünyasındaki başarılarına yenilerini eklemeye devam eden Bryan Adams, bir yandan da ünlü bir fotoğrafçı olarak yerini sağlamlaştırıyor. Adams On The Road (Yolda) temalı Pirelli Takvimi için çektiği fotoğraflarla sanatçıların yollardaki ve turnelerdeki hayatlarından kareler yakalıyor. Kanadalı müzisyenin takvim için bestelediği, takvimle aynı adı taşıyan On The Road şarkısı da yeni albümünde yer alacak. (Bryan Adams)
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Çekimlerin gerçekleştiği sette müzisyenler, performans öncesi gerginlikten provalar ile konserler arasındaki molalara, bir şehirden diğerine uzun yolculuklara ve otel odalarının yalnızlığına kadar turne hayatının farklı anlarını yeniden yaşıyor. (Cher)
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Takvimin 48. edisyonunda farklı yaşlardan, müzik türleri ve kültürlerden dünyaca ünlü on sanatçı Bryan Adams’a eşlik ediyor: Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, Saweetie, St. Vincent ve Kali Uchis. (Grimes)
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Çekimler bu yaz sadece üç gün içinde Palace Theatre ve Hollywood'daki Chateau Marmont Oteli olmak üzere Los Angeles'taki iki lokasyonda ve Capri'deki Scalinatella otelinde gerçekleştirildi. (Gitar)
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Bryan Adams’ın sanatçıları kendilerine has özellikleriyle 12 aya yansıttığı takvim, 160'tan fazla sayfadan oluşuyor ve portreler dahil 70’i aşkın fotoğraf içeriyor. (Iggy Pop)
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Albümün kapağında da yer alan St. Vincent bir otelde uyanırken, Kali Uchis boş gününde havuz başında, Saweetie bir başka yolculuk için otelden çıkış yaparken, Cher ise kuliste görülüyor. Normani’yi ses provasından önce dinlenirken, Jennifer Hudson'ı salona gelirken, arka kapakta da yer alan Iggy Pop'u konser öcesinde, Grimes'ı kayıt stüdyosunda, Bohan Phoenix'i konser sonrası otelde ve Rita Ora'yı konserden sonra görüyoruz. (Jennifer Hudson)
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Bryan Adams fotoğraflarının hikayesini şöyle açıklıyor: “Yolda yaşanan her şeyi birkaç güne sığdırıp özetlemek son derece zor olacaktı. O nedenle ben de bazı yönlerini yansıtmaya çalıştım… Örneğin, müzisyenler çoğu zaman binanın önünü görmezler, arkasını görürler. Sahneye açılan kapıyı, kulisi, bir binanın bodrum katını görürüz… Sahneden aracın kapısına gidersiniz, oradan otel kapısına, tren veya otobüs kapısına… Kısacası pek çok kapı var ama konu her zaman seyahat etmekle ilişkili…” (Kali Uchis)