2022 Oscar Ödülleri için 'En İyi Film' tahminleri

Ünlü sinema dergisi Variety, 2022 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film tahminlerini sıraladı. İşte, 27 Ocak 2022'de yapılacak törenle sahiplerini bulacak Oscar Ödülleri öncesi 'En İyi Film' tahminleri...
29 Kasım 2021 10:12
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Ünlü sinema dergisi Variety, 2022 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film tahminlerini sıraladı. İşte, 27 Ocak 2022'de yapılacak törenle sahiplerini bulacak Oscar Ödülleri öncesi 'En İyi Film' tahminleri...
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10.West Side Story- Birbirine düşman iki sokak çetesi olan Köpekbalıkları ve Jetler'e mensup bir genç kız ile bir genç erkeğin aşkını ve kavuşamama hikayelerini anlatan film, modern bir Romeo ve Juliet uyarlamasını müzikal türe sokuyo
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9.Don’t Look Up- Film, dev bir göktaşının gezegeni altı ay içinde yok edeceği konusunda insanları uyarmak için çalışan iki gökbilimcinin hikayesini konu ediyor.
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8.The Tragedy of Macbeth- Film, üç kahin tarafından, İskoçya’nın kralı olacağına ikna edilen bir İskoç lorduna odaklanıyor. Bir İskoç lordu ile iletişim kuran üç kahin, ona İskoç kralı olacağını söyler. Bunun üzerine lord ve onun hırslı eşi, tacı ele geçirmek için harekete geçer.
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7.Licorice Pizza- 1970'lerin San Fernando Vadisi'nde geçen film, aynı zamanda başarılı bir çocuk oyuncu olan bir lise öğrencisinin hayatına odaklanıyor.
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6.Tick, Tick … Boom!- Film, 1990'lı yılların New York'unda yaşayan ve müzikal besteler yapan Jon isimli bir adamın hikayesini konu ediniyor. Jon, sırf sahne sanatları üzerinde çalışabilmek için yanlış kariyer seçimi yapıp yapmadığı üzerine kendini sorgulamaya başlar.
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5.Being the Ricardos- Film, 1950'li yıllarda Amerikan televizyonlarının en çok izlenen ikililerinden Lucille Ball ve Desi Arnaz'ın hayat hikayesini konu ediyor. I Love Lucy televizyon dizisinin başrolünde yer alan komedyenler Lucille Ball ile Desi Arnaz'ın kariyer yolculuğunun yanı sıra özel yaşamlarına da odaklanılan filmde, çiftin kariyerlerinin ve ilişkilerinin nasıl sona erdiği de anlatılıyor.
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4.Dune- Uzak bir gelecekte geçen Dune, ailesi çöl gezegeni Arrakis’in kontrolüne sahip olan Paul Atreides’in hikayesini anlatıyor.
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3.The Power of the Dog- Thomas Savage’ın aynı adlı romanından uyarlanan The Power of the Dog, Montana’da geniş bir çiftliğe sahip olan iki kardeşin hikayesini konu ediyor.
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2.King Richard- Tenis kortlarında birer yıldız haline gelen Venus Williams ve Serena Williams'ın babaları Richard Williams'ın, profesyonel hayatı ve kızları ile olan ilişkisini konu ediyor.
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1.Belfast- Film,1960’ların sonunda çalkantılı olaylar yaşayan bir çocuk ve işçi sınıfı ailesinin hayatına odaklanıyor.