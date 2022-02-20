2022 NBA All-Star'da yetenek yarışmalarını kazananlar belli oldu
20 Şubat 2022 12:54
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Cleveland'da düzenlenen 2022 NBA All-Star'ın ikinci gününde smaç, yetenek ve üç sayı yarışmalarının kazananları belli oldu.
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Cole Anthony, Jalen Green, Juan Toscano-Anderson ve Obi Toppin’in katıldığı smaç yarışmasının galibi ise New York Knicks forması giyen Obi Toppin oldu.
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All-Star etkinliğinin büyük heyecena sahne olan bir diğer yarışması olan Üç Sayı Yarışması'nı ise Minnesota Timberwolves forması giyen Karl-Anthony Towns oldu. Towns finalde, Luke Kennard ve Trae Young'un önünde 29 sayıyla kazanarak şampiyon oldu.
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Bu yıl yeni bir formatla gerçekleştirilen yetenek yarışmasını Cleveland Cavaliers'ın üç oyuncusu Jarrett Allen, Darius Garland ve Evan Mobley'den oluşan ev sahibi şehrin takımı The Cavs kazandı.
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Yetenek Yarışması'nda sahne alan üç takım: The Antetokounmpos: Alex Antetokounmpo (Raptors 905), Giannis Antetokounmpo ve Thanasis Antetokounmpo. The Cavs: Jarrett Allen, Darius Garland ve Evan Mobley. The Rooks: Scottie Barnes, Cade Cunningham ve Josh Giddey
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3 Sayı Yarışması'nda mücadele edenler: Desmond Bane (Memphis Grizzlies), Luke Kennard (Los Angeles Clippers), Zach LaVine (Chicago Bulls), C.J. McCollum (New Orleans Pelicans), Patty Mills (Brooklyn Nets), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Fred VanVleet (Toronto Raptors), Trae Young (Atlanta Hawks).
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Smaç Yarışması'nda yer alanlar : Cole Anthony (Orlando Magic), Jalen Green (Houston Rockets), Obi Toppin (New York Knicks), Juan Toscano-Anderson (Golden State Warriors).