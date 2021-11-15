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2022 Katar Dünya Kupası'nı garantileyen ülkeler

15 Kasım 2021 08:48

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İlk kez kış aylarında düzenlenecek Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Eleme gruplarında geride kalan maçlarla Katar'da olmayı garantileyen ülkeler belli olmaya başladı.

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ALMANYA - 2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu maçında Almanya, deplasmanda Kuzey Makedonya’yı 4-0 mağlup ederek grubunu lider bitirmeyi ve 2022 Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen ilk takım oldu.

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DANİMARKA - Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda sahasında Avusturya'yı 1-0 mağlup ederek puanını 24'e yükselten Danimarka, Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi. 8 maç sonunda puanını 24'e yükselten Danimarka, son 2 maç öncesinde en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı ve Katar'da yerini ayırdı.

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KATAR - İlk kez Kış aylarında düzenlenecek dev organizasyona ev sahipliği yapacak olan Katar, eleme oynamadan direkt olarak gruplarda yer alacak.

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SIRBİSTAN

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FRANSA

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İSPANYA

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BELÇİKA

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BREZİLYA

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HIRVATİSTAN

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DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDİLİR? İŞTE AVRUPA ELEMELERİ FORMATI - Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta mücadele eden 55 takımdan 13'ü, maçların ardından 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek. Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.

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10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri, son bulacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

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2022 KATAR DÜNYA KUPASI TAKVİMİ - İlk kez yaz ayları dışında düzenlenecek turnuva, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

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Her gün 4 maç oynanacak turnuvada 12 günde grup aşaması tamamlanacak. 3-6 Aralık tarhilerinde son 16 turu, 9-10 Aralık'ta çeyrek, 13-14 Aralık'ta ise yarı final maçları oynanacak.

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Final maçı ise 18 Aralık 2022'de. 2022 Dünya Kupası finali, Lusail şehrindeki 80 bin kişilik Lusail Stadyumu'nda düzenlenecek. 17 Aralık 2022'de Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda ise üçüncülük maçı oynanacak. (NTV Spor)

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