2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Müzik dünyasının en prestijli ödül töreni Grammy, 64. defa düzenlendi. Geceye birden fazla kategoride ödül kazanan Olivia Rodrigo, Silk Sonic ve Foo Fighters damga vurdu. İşte 2022 Grammy Ödülleri'nin kazananaları:
221
Yılın albümü Jon Batiste – We Are
321
Yılın şarkısı Silk Sonic – Leave the Door Open
421
En iyi pop/duo grup performansı Doja Cat featuring SZA – Kiss Me More
521
En iyi pop vokal albümü Olivia Rodrigo
621
En iyi R&B albümü Jazmine Sullivan – Heaux Tales
721
En iyi rap performansı Baby Keem featuring Kendrick Lamar – Family Ties
821
En iyi yeni sanatçı Olivia Rodrigo
921
En iyi country albümü Chris Stapleton – Starting Over
1021
En iyi pop solo performansı Olivia Rodrigo – Drivers License
1121
En iyi dans/elektronik kayıt Rüfüs Du Sol – Alive
1221
En iyi dans/elektronik albüm Black Coffee – Subconsciously
1321
En iyi rock performansı Foo Fighters – Making a Fire
1421
En iyi metal performansı Dream Theater – The Alien
1521
En iyi rock şarkısı Foo Fighters – Waiting on a War
1621
En iyi rock albümü Foo Fighters – Medicine at Midnight
1721
En iyi alternatif müzik albümü St Vincent – Daddy's Home
1821
En iyi R&B şarkısı Silk Sonic – Leave the Door Open
1921
En iyi rap albümü Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost
2021
En iyi rap şarkısı Kanye West featuring Jay-Z – Jail