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2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

04 Nisan 2022 10:09

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Müzik dünyasının en prestijli ödül töreni Grammy, 64. defa düzenlendi. Geceye birden fazla kategoride ödül kazanan Olivia Rodrigo, Silk Sonic ve Foo Fighters damga vurdu. İşte 2022 Grammy Ödülleri'nin kazananaları:

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Yılın albümü Jon Batiste – We Are

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Yılın şarkısı Silk Sonic – Leave the Door Open

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En iyi pop/duo grup performansı Doja Cat featuring SZA – Kiss Me More

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En iyi pop vokal albümü Olivia Rodrigo

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En iyi R&B albümü Jazmine Sullivan – Heaux Tales

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En iyi rap performansı Baby Keem featuring Kendrick Lamar – Family Ties

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En iyi yeni sanatçı Olivia Rodrigo

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En iyi country albümü Chris Stapleton – Starting Over

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En iyi pop solo performansı Olivia Rodrigo – Drivers License

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En iyi dans/elektronik kayıt Rüfüs Du Sol – Alive

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En iyi dans/elektronik albüm Black Coffee – Subconsciously

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En iyi rock performansı Foo Fighters – Making a Fire

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En iyi metal performansı Dream Theater – The Alien

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En iyi rock şarkısı Foo Fighters – Waiting on a War

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En iyi rock albümü Foo Fighters – Medicine at Midnight

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En iyi alternatif müzik albümü St Vincent – Daddy's Home

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En iyi R&B şarkısı Silk Sonic – Leave the Door Open

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En iyi rap albümü Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost

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En iyi rap şarkısı Kanye West featuring Jay-Z – Jail

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En iyi Latin pop albümü Alex Cuba – Mendó

2022 grammyOlivia RodrigoFoo Fightersödül töreni
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