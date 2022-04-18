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2022 Dünyada Yılın Otomobilleri kazananları belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen New York Otomobil Fuarı ziyarete açıldı. Fuar kapsamında Dünyada Yılın Otomobili 2022 ödüllerinin kazananları da açıklandı.

18 Nisan 2022 19:01

110

Dünyada Yılın Otomobili: Hyundai Ioniq 5

210

Dünyada Yılın Şehir Otomobili: Toyota Yaris Cross

310

Dünyada Yılın Lüks Otomobili: Mercedes EQS

410

Dünyada Yılın Performans Otomobili: Audi e-tron GT

510

Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili: Hyundai Ioniq 5

610

Dünyada Yılın En İyi Tasarımına Sahip Otomobili: Hyundai Ioniq 5

710

Fuarda dikkat çeken otomobillerden bazıları şu şekilde...

810

Lamborghini Huracan Technica

910

Kia Telluride

1010

Alfa Romeo Tonale

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