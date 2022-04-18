2022 Dünyada Yılın Otomobilleri kazananları belli oldu
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen New York Otomobil Fuarı ziyarete açıldı. Fuar kapsamında Dünyada Yılın Otomobili 2022 ödüllerinin kazananları da açıklandı.
18 Nisan 2022 19:01
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Dünyada Yılın Otomobili: Hyundai Ioniq 5
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Dünyada Yılın Şehir Otomobili: Toyota Yaris Cross
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Dünyada Yılın Lüks Otomobili: Mercedes EQS
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Dünyada Yılın Performans Otomobili: Audi e-tron GT
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Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili: Hyundai Ioniq 5
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Dünyada Yılın En İyi Tasarımına Sahip Otomobili: Hyundai Ioniq 5
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Fuarda dikkat çeken otomobillerden bazıları şu şekilde...
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Lamborghini Huracan Technica
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