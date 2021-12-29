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2022'de vizyona girecek devam filmleri

29 Aralık 2021 11:44

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2022'de vizyona girecek olan devam filmlerini ve açıklanan vizyon tarihleri:

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Scream (Çığlık) - Korku klasiği Çığlık serisinin beşinci filmi 14 Ocak 2022'de sinemalarda olacak.

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Hotel Transylvania: Transformania -Sevilen animasyon serisinin dördüncü filminde canavarlarlar insanların rolleri değişiyor!

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The Texas Chainsaw Massacre - 1974 yapımı Teksas Katliamı filminin devam halkası olan yapımda, elektrikli testereli katil Leatherface'e odaklanılıyor.

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Downton Abbey: A New Era - Sevilen televizyon dizisinin ardından çekilen, 2019 yapımı Downton Abbey'nin devam filmi, Maggie Smith tarafından canlandırılan Violet Crawley'in gizemli geçmişine odaklanıyor.

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Kirpi Sonic 2 - 2020 yılında vizyona giren Kirpi Sonic'in devam filmi, 8 Nisan 2022'de vizyona girecek.

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Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları - Fantastik Canavarlar serisinin üçüncü filmi olan Dumbledore'un sırları, 15 Nisan 2022'de izleyici ile buluşacak.

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Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında - Doctor Strange'in Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok sonrasında yaşadıklarını anlatacak olan film 6 Mayıs'ta vizyona girecek.

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Legally Blonde 3 (Bu Nasıl Sarışın 3) - Başrolünde Reese Witherspoon'un oynadığı Bu Nasıl Sarışın (2001) ve Bu Nasıl Sarışın 2 (2003) filmlerinin 19 yıl sonra gelen devam filminin senaryosunu The Office yıldızı Mindy Kaling kaleme aldı. Reese Witherspoon'un bir kez daha Elle Woods olarak izleyici karşısına çıkacağı filmin konusu hakkındaki detaylar henüz bilinmiyor.

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Top Gun: Maverick - Başrollerini Tom Cruise ile Kelly McGillis'in paylaştıkları 1986 yapımı Top Gun’ın devam halkası olan Top Gun: Maverick, 27 Mayıs 2022'de vizyona girecek. Tom Cruise, bir kez daha Teğmen Pete Mitchell olarak hayranlarının karşısına çıkacak.

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Jurassic World: Hakimiyet (Jurrasic World: Dominion) - 2015 yılında başlayan Jurrasic World serisinin üçüncü filminin 10 Haziran'da vizyona girmesi planlanıyor.

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Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi - Minionlar ile Gru'nun nasıl bir araya geldiğini anlatacak olan film 1 Temmuz 2022'de sinemalarda olacak.

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Thor: Love And Thunder - Marvel kahramanı Thor'un dördüncü solo filmini, serinin üçüncü filmi Thor: Ragnarok'u da yöneten Taika Waititi yönetiyor. Natalie Portman'ın Jane karakteri de bu filmle seriye geri dönecek.

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Mission: Impossible 7 - Görevimiz Tehlike serisinin 7. filminin 30 Eylül 2022'de sinemalarda olması bekleniyor.

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Spider-Man: Across The Spider-Verse (Part One) - Oscar'lı animasyon Spider-Man Into the Spider-Verse (2018) filminin devam serisinin ilk filmi için belirlenen vizyon tarihi 7 Ekim 2022. Bu filmde de Miles Morales, diğer evrenlerden gelen Spider-Man'lerle bir araya gelecek.

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Creed III - Creed serisinin üçüncü filmi ABD'de 23 Kasım 2022'de vizyona girecek, ülkemizdeki vizyon tarihi ise henüz belli değil.

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Avatar 2 - 2009 yapımı Avatar'ın devam filmlerinden ilki, 2022'nin son ayında, 16 Aralık'ta izleyici ile buluşacak.

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Aquaman And The Lost Kingdom - DC Sinematik Evreni'nden Aquaman'in ikinci solo filminin vizyon tarihi 16 Aralık 2022 olarak açıklandı.

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