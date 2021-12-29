2022'de vizyona girecek devam filmleri

2022'de vizyona girecek olan devam filmlerini ve açıklanan vizyon tarihleri:
218
Scream (Çığlık) - Korku klasiği Çığlık serisinin beşinci filmi 14 Ocak 2022'de sinemalarda olacak.
318
Hotel Transylvania: Transformania -Sevilen animasyon serisinin dördüncü filminde canavarlarlar insanların rolleri değişiyor!
418
The Texas Chainsaw Massacre - 1974 yapımı Teksas Katliamı filminin devam halkası olan yapımda, elektrikli testereli katil Leatherface'e odaklanılıyor.
518
Downton Abbey: A New Era - Sevilen televizyon dizisinin ardından çekilen, 2019 yapımı Downton Abbey'nin devam filmi, Maggie Smith tarafından canlandırılan Violet Crawley'in gizemli geçmişine odaklanıyor.
618
Kirpi Sonic 2 - 2020 yılında vizyona giren Kirpi Sonic'in devam filmi, 8 Nisan 2022'de vizyona girecek.
718
Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları - Fantastik Canavarlar serisinin üçüncü filmi olan Dumbledore'un sırları, 15 Nisan 2022'de izleyici ile buluşacak.
818
Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında - Doctor Strange'in Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok sonrasında yaşadıklarını anlatacak olan film 6 Mayıs'ta vizyona girecek.
918
Legally Blonde 3 (Bu Nasıl Sarışın 3) - Başrolünde Reese Witherspoon'un oynadığı Bu Nasıl Sarışın (2001) ve Bu Nasıl Sarışın 2 (2003) filmlerinin 19 yıl sonra gelen devam filminin senaryosunu The Office yıldızı Mindy Kaling kaleme aldı. Reese Witherspoon'un bir kez daha Elle Woods olarak izleyici karşısına çıkacağı filmin konusu hakkındaki detaylar henüz bilinmiyor.
1018
Top Gun: Maverick - Başrollerini Tom Cruise ile Kelly McGillis'in paylaştıkları 1986 yapımı Top Gun’ın devam halkası olan Top Gun: Maverick, 27 Mayıs 2022'de vizyona girecek. Tom Cruise, bir kez daha Teğmen Pete Mitchell olarak hayranlarının karşısına çıkacak.
1118
Jurassic World: Hakimiyet (Jurrasic World: Dominion) - 2015 yılında başlayan Jurrasic World serisinin üçüncü filminin 10 Haziran'da vizyona girmesi planlanıyor.
1218
Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi - Minionlar ile Gru'nun nasıl bir araya geldiğini anlatacak olan film 1 Temmuz 2022'de sinemalarda olacak.
1318
Thor: Love And Thunder - Marvel kahramanı Thor'un dördüncü solo filmini, serinin üçüncü filmi Thor: Ragnarok'u da yöneten Taika Waititi yönetiyor. Natalie Portman'ın Jane karakteri de bu filmle seriye geri dönecek.
1418
Mission: Impossible 7 - Görevimiz Tehlike serisinin 7. filminin 30 Eylül 2022'de sinemalarda olması bekleniyor.
1518
Spider-Man: Across The Spider-Verse (Part One) - Oscar'lı animasyon Spider-Man Into the Spider-Verse (2018) filminin devam serisinin ilk filmi için belirlenen vizyon tarihi 7 Ekim 2022. Bu filmde de Miles Morales, diğer evrenlerden gelen Spider-Man'lerle bir araya gelecek.
1618
Creed III - Creed serisinin üçüncü filmi ABD'de 23 Kasım 2022'de vizyona girecek, ülkemizdeki vizyon tarihi ise henüz belli değil.
1718
Avatar 2 - 2009 yapımı Avatar'ın devam filmlerinden ilki, 2022'nin son ayında, 16 Aralık'ta izleyici ile buluşacak.
1818
Aquaman And The Lost Kingdom - DC Sinematik Evreni'nden Aquaman'in ikinci solo filminin vizyon tarihi 16 Aralık 2022 olarak açıklandı.