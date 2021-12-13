2022'de geri dönmesi beklenen 10 dizi

2022'de geri dönmesi beklenen diziler ve karakterlerin spin-offları:
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Pretty Little Liars, Riverdale showrunnerı Roberto Aguirre-Sacasa tarafından yeniden başlatılıyor. Dizi, orijinal hikayeyle aynı atmosferde ama yeni karakterler üzerinden ilerleyecek.
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Bir Cheers spin-offu üzerinden gelecek olan reboot projede, Kelsey Grammer, Frasier'a ve muhtemelen serinin 2004'te sona erdiği zamandan çok farklı bir Seattle'a dönecek. Hikaye detayları belli değil ama Frasier, talk show yapmak yerine bir Instagram influencer danışmanı olabilir.
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The Fresh Prince of Bel-Air'in o kadar ikonik bir tema şarkısı vardı ki, yeniden başlatma bu şarkı üzerinden kuruluyor. Orijinal dizide Carlton Banks'i oynayan Alfonso Ribeiro, şovun tema şarkısına dayandığını söylüyor. Bakalım Will Smith, yeni projeye nasıl bir katkıda bulunacak?
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Hulu, gelmiş geçmiş en çok beğeni toplayan komedi dizilerinden How I Met Your Mother'a bir spin-off çekiyor. How I Met Your Father, oğluna babasıyla nasıl tanıştığını anlatan Sophie'nin hikayesini konu ediyor. Hikayede Sophie ve en iyi arkadaş grubunun New York'ta yaşadığı dijital uygulamalar çağında, kim olduklarını, hayattan ne istediklerini keşfedişleri gözler önüne seriliyor.
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Yeni çıkan haberlere göre HBO, Six Feet Under'ı geri döndürmek istiyor ve bu konuda çalışmalara başladı. Dizinin yaratıcısı Alan Ball, bu konuya çok sıcak bakmasa bile anlaşmayı imzalamak üzere. Dizi, büyük ihtimal HBO Max'te yer alacak ama HBO geleneği bozmama kararı alabilir.
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1995 yılında sinemaya, 1996 yılında ise TV'ye gelen Clueless, Peacock aracılığıyla yeniden TV'de boy gösterebilir. Dizi için birkaç kez son aşamaya gelindi ve nedense ertelendi ama 2022 yılında artık kavuşmayı bekliyoruz. Dizide Dİonne karakteri ön planda olacak.
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90'larda ve 2000'lerin başında doğan çocukların anılarını şekillendiren animasyon dizilerinden çok azı Avatar: The Last Airbender kadar eleştirel beğeni topladı ve dünya çapında hayran elde etti. Hikayenin sinema uyarlaması da kaçınılmaz oldu. Şimdi, Netflix sayesinde seri geri dönecek.
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Tarihin en sevilen ve en çok beğenilen bilim-kurgu dizilerinden olan, hatta bu anlamda zirvede bulunan Battlestar Galactica, Peacock tarafından yeniden uyarlanıyor. proje, ilk olarak 2019 yılında duyuruldu ve nihayete ermesi 2022 yılını bulacak gibi. Bu arada dizi hakkında başka projeler de var.
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Criminal Minds, son olarak CBS'te olmak üzere toplam 15 yıl izleyiciyle buluştu ve 2020 yılında yayın hayatına son verdi. Pandemi şartları nedeniyle, düşünülen yeniden çevrim ya da devam projesi rafa kalkmıştı ama Paramount+, 2022 yılında seriyi geri döndürüğp, hayranları mutlu edecek gibi gözüküyor.
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“Queer as Folk” yeniden çevrimi, Russell T. Davies tarafından yaratılan aynı adlı İngiliz dizisinden uyarlandı. Hikaye, New Orleans'ta bir trajedinin ardından hayatları değişen farklı bir arkadaş grubunu takip ediyor. Dizi, yaratıcı ve yönetici yapımcı Stephen Dunn, yönetici yapımcı Jaclyn Moore ve Universal Studio Group bölümü UCP tarafından yönetiliyor