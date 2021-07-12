2021 yılının ilk 6 ayında Türkiye'de en çok verilen isimler
12 Temmuz 2021 12:47
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında 261 bin 66'sı erkek, 246 bin 843'ü kız olmak üzere 507 bin 909 bebek dünyaya geldi.
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En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 3 bin 431'ine Yusuf, 3 bin 218'ine Miraç, 2 bin 776'sına Alparslan ismi verildi.
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Kız bebeklerden 4 bin 959'una Zeynep, 3 bin 184'üne Elif, 3 bin 39'una Asya isminin verildiği görüldü.
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Bu yılın ilk 6 ayında en çok bebeğin dünyaya geldiği bölge Marmara oldu. Marmara Bölgesi'nde 141 bin 716 bebek doğdu. Marmara'yı sırasıyla Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu, Ege ve Karadeniz bölgeleri izledi.
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Yılın ilk 6 ayında bazı isimler ise sadece tek bebeğe verildi. Bunlar arasında Arşa, Bereket, Pemir, Açelya Nez, Itır Sıla, İbrahim Halis, Abbas Ege, Cevdet Göktuğ, Derebey, Melek Eylül isimleri yer aldı.