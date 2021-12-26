T24 LogoT24 Logo

2021 yılının en kötü filmleri

26 Aralık 2021 12:24

111

Metacritic değerlendirmelerine göre 2021 yılının en kötü filmleri

211

Vanquish

311

Music

411

The Virtuoso

511

Midnight in the Switchgrass

611

The Misfits

711

Diana: The Musical

811

Thunder Force

911

Awake

1011

Space Jam: A New Legacy

1111

Chaos Walking

en kötü filmler2021space jamımbd
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24