2021 yılının en çok kazanan sporcuları belli oldu

Her yıl olduğu gibi Forbes dergisi, 2021'de de hangi sporcunun ne kadar kazandığını listeledi. İlk 50'ye girme sınırı 28,5 milyon Dolar'dan 34 milyon Dolar'a yükseldi.
27 Aralık 2021 15:17
113
Forbes Dergisi, 2021 yılının en çok kazanan sporcularını açıkladı. Listedeki 50 sporcunun elde ettiği gelir geçen yıla göre %16 artarak yaklaşık 2,8 milyar Dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sporcular saha iç sözleşmelerinin yanı sıra sponsorluk ve çeşitli işbirliklikleriyle büyük kazanç elde ett. İşte yılın en çok kazanan 10 sporcu...
213
10. KEVIN DURANT - TOPLAM KAZANÇ: 75 MİLYON DOLAR SAHA İÇİ: 31 MİLYON DOLAR SAHA DIŞI: 40 MİLYON EURO
313
9. TOM BRADY - TOPLAM KAZANÇ: 76 MİLYON DOLAR SAHA İÇİ: 45 MİLYON DOLAR SAHA DIŞI: 31 MİLYON DOLAR
413
8. LEWIS HAMILTON - TOPLAM KAZANÇ: 82 MİLYON DOLAR SAHA İÇİ: 70 MİLYON DOLAR SAHA DIŞI: 12 MİLYON DOLAR
513
7. ROGER FEDERER - TOPLAM KAZANÇ 90 MİLYON DOLAR SAHA İÇİ: 30 BİN DOLAR SAHA DIŞI: 60 MİLYON DOLAR
613
6. NEYMAR - TOPLAM KAZANÇ: 95 MİLYON DOLAR SAHA İÇİ: 76 MİLYON DOLAR SAHA DIŞI: 19 MİLYON DOLAR
713
5. LEBRON JAMES - TOPLAM KAZANÇ: 96,5 MİLYON DOLAR SAHA İÇİ: 31.5 MİLYON DOLAR SAHA DIŞI: 65 MİLYON DOLAR
813
4. DAK PRESCOTT - TOPLAM KAZANÇ: 107.5 MİLYON DOLAR SAHA İÇİ: 97.5 MİLYON DOLAR SAHA DIŞI: 10 MİLYON DOLAR
913
3. CRISTIANO RONALDO - TOPLAM KAZANÇ: 120 MİLYON DOLAR SAHA İÇİ: 70 MİLYON DOLAR SAHA DIŞI: 50 MİLYON DOLAR
1013
2. LIONEL MESSI - TOPLAM KAZANÇ: 130 MİLYON DOLAR SAHA İÇİ: 97 MİLYON DOLAR SAHA DIŞI: 33 MİLYON DOLAR
1113
1. CONOR MCGREGOR - TOPLAM KAZANÇ: 180 MİLYON DOLAR SAHA İÇİ: 22 MİLYON DOLAR SAHA DIŞI: 158 MİLYON DOLAR
1213
Listede 12. sırada yer alan Naomi Osaka, gelmiş geçmiş en çok kazanan kadın sporcu oldu. Toplam kazanç: 60 milyon Dolar
1313
Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Versttapen 42,5 milyon Dolar ile 27. Kylian Mbappe 40 milyon Dolar ile 31. Robert Lewandowski ise 34 milyon Dolar ile 48. sırada yer aldı.