2021 yılında Netflix'te en çok izlenen 20 yapım

2021 yılında Netflix'te en çok izlenen yapımları hangileriydi?
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20. Chilling Adventures of Sabrina | Sabrina the Teenage Witch’in karanlık anlatımı olan dizide Sabrina kendi ikili benliği ile bağdaşmaya çalışır. Yarı cadı yarı ölümlü bir hayat süren Sabrina, kendisini tehdit eden şeytani güçlere karşı savaşırken bir yandan da ailesi ile uğraşmak zorunda kalır.
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19. Ragnarok | Ragnarok, küçük bir Norveç kasabasında yaşananları konu ediyor. Edda, ılık kışlara ve şiddetli yağmurlara maruz kalan bir kasabadır. Burada yaşayan insanlar, mevsim değişikliklerinden dolayı oldukça muzdariptir. Eğer kimse bu duruma müdahele etmezse, kıyamet çok da uzakta değildir.
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18. Lupin | Assane Diop’un hayatı, işlemediği bir suçla itham edilen babasının ölmesiyle altüst olur. Aradan geçen yılların ardından Assane Diop, babasının intikamını almaya karar verir ve bunu yapmak için de kahramanı Arsène Lupin’den ilham alır.
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17. Ginny & Georgia | 15 yaşındaki Ginyy, içine kapanık bir kızdır. Çoğu zaman kendisini, karşı konulmaz ve enerjik annesi Georgia'dan daha olgun hisseder. Georgia hareketli yaşamlarını arkalarında bırakarak çocukları ile birlikte kendisine yeni bir yaşam kurmak ister. Bu yüzden Austin ve Ginny ile birlikte New England’a taşınır. Ancak Georgia’nın geçmişi onların yeni yaşamlarını tehdit eder.
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16. Outer Banks | John B, zenginler ve fakirler arasında bölünmüş bir adada yaşayan bir gençtir. Garsonluk yapıp, tekne kiralayarak günlerini geçiren John B ve üç arkadaşı, birlikte güzel vakit geçirmek için ellerinden geleni yapar. Bir gün mavi sularda gezerken batmış bir tekne bulan John B, bunun yıllardır kayıp olan babası ile bağlantılı olabileceğinden şüphelenir. Babasının ortadan kaybolmasıyla ilgili olan efsanevi hazineyi bulmaya karar veren John B, üç arkadaşı ile birlikte harekete geçer.
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15. Never Have I Ever | Never Have I Ever, ergenlikten yetişkinliğe geçen genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Hindistan göçmeni Amerikalı genç bir kız olan Devi, başarılı bir lise ikinci sınıf öğrencisidir. Öfkesine bir türlü hakim olamayan Devi, bu yüzden kendisini sıkıntılı durumlar içinde bulur.
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14. You | Geçmişi arkalarında bırakıp kendilerine yeni bir hayat kuran Love ve Joe, çocuklarının doğmasını beklemektedir. Joe'nun yeni komşularını görmesi, onun yeniden harekete geçmesine neden olur.
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13. Shadow and Bone | Leigh Bardugo imzalı romandan uyarlanan fantastik dizi, “Lights Out”, “Arrival' ve 'Bird Box' gibi yapımlardan tanıdığımız Eric Heisserer tarafından ekrana taşınıyor. Yazarın ünlü Grisha evreninde geçen 'Shadow and Bone' konu olarak, ikiye bölünmüş bir evrende vahşi yaratıklara komşu olarak yaşayan insanları takip ediyor. İki ülkeyi birleştirebilecek sihirli bir gücün varlığını keşfeden bir asker, kendisini zorlu bir savaşın ortasında buluyor.
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12. El Inocente | Bir kavgaya karışan ve bunun sonucunda katil olan bir adamın hikayesini konu ediyor. Mateo, dokuz yıl önce karıştığı bir kavga sonucu cinayetten mahkum olur. Artık özgürlüğüne kavuşan Mateo ve eşi Olivia, çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak için hayatlarını yeniden inşa etmeye çalışır. Ancak bu sırada aldıkları bir haber hayatlarının altüst olmasına neden olur.
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11. Turning Point: 9/11 and The War on Terror | Turning Point: 9/11 and The War on Terror, 11 Eylül terör saldırısını farklı yönlerden ele alıyor. Belgeselde, El Kaide'nin kökenlerinden Amerika'nın verdiği güçlü tepkisine kadar 11 Eylül terör saldırıları her yönüyle inceleniyor.
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10. Lucifer | Lucifer Morningstar; Los Angeles Polis Departmanı için suçluları yakalamaktadır. Ancak büyük bir sırrı vardır: Bu çekici adam, aslında yeryüzüne düşmüş bir melektir! Neil Gaiman tarafından yaratılan Lucifer, Sandman isimli serinin yardımcı karakterlerinden biriydi ve daha sonra kendi çizgi romanına kavuştu. Çizgi romanlarda, karakter Lux isimli bir barı işletiyor.
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9. Squid Game | Para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, tuhaf bir davet alır. Davette onlara cazip bir ödül karşılığında çocuk oyunlarında yarışmaları teklif edilir. Teklifi kabul eden oyuncular, yarışmayı kazanırlarsa 40 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi olacaktır. Ancak ödül cazip olsa da oyunun ölümcül riskleri vardır.
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8. La Casa de Papel Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler. Fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.
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7. Atypical | Sam, 18 yaşında otizm hastası bir gençtir. Kendi yaşıtları gibi yaşama arzusu olan Sam, bağımsızlık arayışı içindedir ve artık bir kız arkadaşı olsun ister. Terapisti, kişisel sorunlarını aşmasında Sam’i heveslendirirken, annesi çocuğunun büyüdüğünü kolay kolay kabul etmez. Sam’in babası ise annesinin aksine onun kendisini bulmasına yardımcı olmaya çalışır.
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6. Sex Education | Seks terapisti olan anne ve babası sayesinde seks konusunda oldukça bilgili olan Otis, bu bilgiyi okulun sıra dışı kızı Maeve'in teklifi ile değerlendirmeye başlar. O artık, liseli gençlerin gelip dert yandığı ve sorunlarını çözdüğü bir terapisttir. Peki ya Otis'in sorunlarını kim çözecek?
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5. Maid Alex, şiddet dolu bir ilişkiden kaçan bekar bir annedir. Geçimini sağlamakta zorlanan Alex'in en büyük isteği çocuğuna iyi bir gelecek inşa etmektir. Bu amaçla Alex, hizmetçi olarak çalışmaya başlar.
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4. Vincenzo Doğduğu ülkeyi ziyarete gelen Kore asıllı İtalyan bir mafya avukatı, adı türlü yolsuzluklarla anılan çok büyük bir holdingi kendi silahıyla vurmaya karar verir.
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3. Love, Death & Robots | Animasyon türündeki Love, Death & Robots, 18 kısa öyküden oluşuyor. Her bölümde farklı bir konunun ele alındığı dizi, bilim kurgudan komediye, fantezide korkuya kadar birbirinden farklı türleri kapsıyor. 185 dakikalık yapım Sentient Dairy Products, Werewolf Soldiers, Robots Gone Wild, Garbage Monsters, Cyborg Bounty Hunters, Alien Spiders ve Blood-Thirsty Demons From Hell gibi hikayeleri izleyici karşısına çıkarıyor.
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2. The Queen's Gambit | Walter Tevis’in 1983 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan The Queen’s Gambit, Soğuk Savaş döneminde geçen bir hikayeyi işliyor. Dünyanın en iyi satranç oyuncularından biri olan Beth Harmon’ın hayatına odaklanılan dizinin başrolünü Anya Taylor-Joy üstleniyor. Ailesini kaybetmesinin ardından kurum tarafından büyütülen Beth, burada çalışan bir görevliden satranç oynamayı öğrenir. Satranç'ta olağanüstü bir yetenek sergileyen Beth, önüne çıkan tüm rakipleri yenmeyi başarır.
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1. Formula 1: Drive to Survive | Mini belgesel serisi formatında ekrana taşınan 'Formula 1: Drive to Survive', bol ödüllü 'Amy' ve 'Senna' belgesellerinin yapımcısının imzasını taşıyor. Formula 1'in perde arkasında yaşananların izini süren belgesel dizi, seyirciyi sürücülerin gündelik hayatta karşılaştıkları durumlarla ve yarış pistlerinde yaşadıkları olaylarla buluşturuyor.