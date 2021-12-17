2021 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler

Rasim Öztekin: Geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede, 8 Mart 2021’de hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin, ani vefatıyla sevenlerini yasa boğdu.
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Ferhan Şensoy: Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, senaryo yazarı, şair ve Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu Ferhan Şensoy, 31 Ağustos 2021’de vefat etti.
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Doğan Cüceloğlu: Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, 16 Şubat'ta Beşiktaş'taki evinde düşerek hayatını kaybetti.
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Hüner Coşkuner: Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, 4 Şubat'ta vefat etti.
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Mehtap Ar: Mehtap Ar, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 10 Nisan'da hayatını kaybetti.
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Erhan Önal: Galatasaray'ın eski futbolcularından "Papaz Erhan" lakaplı Erhan Önal, 16 Mart'ta vefat etti.
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Altan Karındaş: Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, 6 Mart'ta hayatını kaybetti. Ünlü tiyatrocu Nedim Saban, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
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Selahattin Duman: Gazeteci Selahattin Duman, tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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Selçuk Tekay: 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda', 'Vurgun', 'Unuturum Diye Yorma Kendini', 'Yorgunum', 'Aradığın Aşkı Buldun Mu' gibi çok sayıda şarkıya imza atan Türkiye'nin ünlü keman virtüözlerinden Selçuk Tekay, 15 Haziran'da hayatını kaybetti.
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Uğurtan Sayıner: Türk televizyonuna damga vuran ve 1989- 2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterine hayat veren tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner, 27 Haziran'da hayatını kaybetti.
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İlyas Tetik: Besteci, keman virtüözü İlyas Tetik, 61 yaşında hayatını kaybetti. Tetik'in, yaşadığı geçim sıkıntılarından dolayı 5 Temmuz 2021’de Sarıyer'deki evinde intihar ettiği iddia edildi.
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Oğuz Yılmaz: Ankara oyun havalarıyla tanınan türkücü Oğuz Yılmaz, Ankara'daki evinde kalp krizi geçirdi. Yılmaz, 20 Mayıs 2021’de vefat etti.
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Ümit Berber: Usta oyuncu Ümit Berber, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Berber, 31 Mayıs 2021’de vefat etti.
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Gündoğdu Duran: Kendi şiirlerini bestelediği şarkıların birçok şarkıcı tarafından seslendirildiği, Türk sanat müziğinin ünlü ismi Gündoğdu Duran 16 Haziran'da hayatını kaybetti.
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Hasan Saltık: Kalan Müzik'in sahibi ve kurucusu, müzik yapımcısı Hasan Saltık, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu, 2 Haziran 2021’de hayatını kaybetti.
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Ali Demirel: Marmaris'te yalnız yaşayan, Olacak O Kadar'ın yıldızı Ali Demirel, ileri derece zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Demirel, 28 Haziran 2021’de vefat etti.
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Kartal Tibet: Yeşilçam sinemasının usta ismi, ünlü oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet 2 Temmuz 2021’de yaşamını yitirdi. 83 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncunun vefat haberini, oyuncu Civan Canova duyurdu.
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Cimilli İbo: Böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Rizeli ünlü sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer), İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 16 Ağustos’ta vefat etti.
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Nedret Güvenç: Türk Sinema ve tiyatrosunun usta ismi Nedret Güvenç, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 31 Temmuz 2021’de hayatını kaybetti.
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Kemal Kuruçay: Seksenler dizisinin setinde kalp krizi geçiren tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay, 22 Ekim'de vefat etti.
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Yunus Güner: “Dudaktan Kalbe” dizisinde ‘Namık’ karakteri ile hafızalara kazınan 49 yaşındaki oyuncu Yunus Güner, 12 Kasım 2021’de Cihangir'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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Mustafa Cengiz: Galatasaray’ın eski başkanlarından Mustafa Cengiz, 28 Kasım 2021'de hayatını kaybetti.