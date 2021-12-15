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2021 yılında boşanan ünlüler

15 Aralık 2021 09:37

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Evlenenler olduğu kadar 2021'e boşanma davaları da gündemde yer edindi. İşte 2021'de boşanan ünlü çiftler:

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Selin Ciğerci & Gökhan Çıra

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Ebru Gündeş & Reza Zarrab

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Yağmur Sarnıç & Emre Aşık

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Sıla & Hazer Amani

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Merve Dizdar & Gürhan Altundaşar

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Nagehan Kaşıkçı & Necati Şaşmaz

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Yeliz Yeşilmen & Ali Uğur Akbaş

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Nur Fettahoğlu & Levent Veziroğlu

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Feryal Gülman & Kemal Gülman

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Mihriban Hurmacı & Özer Hurmacı

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Demet Şener & Cenk Küpeli

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Asena Demirbağ & Ahmet Dursun

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Fatoş Yelliler & Berdan Mardini

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