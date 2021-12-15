2021 yılında boşanan ünlüler
15 Aralık 2021 09:37
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Evlenenler olduğu kadar 2021'e boşanma davaları da gündemde yer edindi. İşte 2021'de boşanan ünlü çiftler:
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Selin Ciğerci & Gökhan Çıra
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Ebru Gündeş & Reza Zarrab
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Yağmur Sarnıç & Emre Aşık
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Merve Dizdar & Gürhan Altundaşar
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Nagehan Kaşıkçı & Necati Şaşmaz
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Yeliz Yeşilmen & Ali Uğur Akbaş
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Nur Fettahoğlu & Levent Veziroğlu
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Feryal Gülman & Kemal Gülman
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Mihriban Hurmacı & Özer Hurmacı
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Demet Şener & Cenk Küpeli
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Asena Demirbağ & Ahmet Dursun
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Fatoş Yelliler & Berdan Mardini
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