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Milyarderler listesi güncellendi, işte dünyanın en zengin 10 insanı

Bloomberg Milyarderler Endeksi, 2021 yılının ilk günleri itibarıyla güncellendi. Listenin zirvesinde yine teknoloji dünyasından tanıdığımız isimler yer aldı.

05 Ocak 2021 11:21

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İşte dünyanın en zengin 10 insanı

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10- Oracle'ın kurucusu Larry Ellison: 79.7 milyar dolar

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9- Google kurucularından Sergey Brin: 79.8 milyar dolar

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8- Microsof'un eski CEO'su Steve Ballmer: 80.4 milyar dolar

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7- Google kurucularından Larry Page: 82.4 milyar dolar

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6- Warren Buffet: 87.6 milyar dolar

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5- Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg:104 milyar dolar

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4- Bernard Arnault :114 milyar dolar

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3- Microsoft'un kurucusu Bill Gates: 132 milyar dolar

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2- Elon Musk: 170 milyar dolar

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1- Jeff Bezos: 190 milyar dolar

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