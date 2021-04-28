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2021 Pink Lady Yemek Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları belli oldu

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Pink Lady Yemek Fotoğrafı Yarışması'nda jüri, dünya çapında 70'ten fazla ülkeden yaklaşık 10 bin 500 başvuru arasından seçim yaptı ve kazananlar çevrimiçi canlı yayınla duyuruldu. Dünyanın pek çok yerinden yemek fotoğraflarının yarıştığı, İngiltere'de düzenlenen 2021 Pink Lady Yemek Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları arasında Türk fotoğrafçı da yer alıyor. (Kaynak: NTV)

28 Nisan 2021 11:36

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Bir çocuklu Çinli ailenin mutfakta yemek hazırladığı neşeli anı gösteren fotoğraf, yarışmanın birincisi oldu. Fotoğrafı çeken Li Huaifeng, 2021 Pink Lady Yemek Fotoğrafçısı unvanını aldı. İşte diğer kategorilerde kazananlar...

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F. Dilek Uyar'ın Tokat'ta çekilen biber kurutma fotoğrafı, 'hasadı eve getirme' kategorisinde birinci oldu.

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Düğün yemek fotoğrafçısı: John Armstrong-Millar, Fransa

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Yiyecek stilisti ödülü: Martin Grünewald, Almanya

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Fujifilm yenilikçilik ödülü: Abdul Momin, Bangladeş

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Pink Lady Elma Günü: Natalia Bogubowicz, Polonya

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Sokak yemeği: Viet Van Tran, Vietnam

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Marks & Spencer yemek portresi: Harriet Harcourt, Avustralya

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Yılın öğrenci yemek fotoğrafçısı: Sarah Blandford, İngiltere

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Yemek influencer'ları: Deborah Trocchia, İtalya

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Yiyecek satışı: Joseph P Smith, Malta

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Dünya Gıda Programı ödülü: Mahabub Hossain Khan, Bangladeş

2021 Pink Lady Yemek Fotoğrafı Yarışmasıfotoğraf
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