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İşte fotoğraflarla NBA All Star 2021'in özeti

08 Mart 2021 10:54

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ABD`nin Atlanta kentindeki State Farm Arena'da düzenlenen 70. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star'a dair notlar ve NBA All-Star 2021'i anlatan 10 kareyi derledik. İşte müthiş geceden objektiflere yansıyanlar...

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1- Doğu`da Durant, Batı`da LeBron kaptan All-Star gecesinde Doğu Konferansı takımına Kevin Durant, Batı Konferansı takımına ise LeBron James kaptanlık yaptı.

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2- All-Star 2021 maçının galibi LeBron`un takımı ABD`nin Atlanta kentindeki State Farm Arena`da düzenlenen 70. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçını LeBron James`in takımı 170-150 kazandı.

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3- LeBron`un takımı üst üste 4. kez kazandı Maç genelinde üstün bir oyun sergileyen LeBron`un takımı ilk çeyreği 40-39, ikinci çeyreği 100-80 ve üçüncü çeyreği de 146-125 önde kapatırken, maçı da 20 sayı farkla 170-150 kazandı. Böylece LeBron`un takımı son 4 yılda 4. kez All-Star galibiyetine ulaşmış oldu.

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4- MVP Ödülü Giannis Antetokounmpo`nun Bu yıl verilen Kia Kobe Bryant MVP Ödülü`nü ise LeBron`un takımından Giannis Antetokounmpo kazandı. Antetokounmpo, maçı 16`da 16 şut isabetiyle 35 sayıyla tamamladı.

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5- Lillard`dan 32, Curry`den 28 sayılık katkı LeBron`un takımında Damian Lillard 32 sayı Stephen Curry ise 28 sayı ile gecede öne çıkan diğer isimler oldu.

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6- Bradley Beal 26, Kyle Irving 24, James Harden`dan 21 sayı Kevin Durant`ın takımında ise Bradley Beal 26, Kyrie Irving 24 ve James Harden ise 21 sayı ile takımlarına katkı yaptılar.

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7- Smaç yarışmasını Simons kazandı Geçen yıl helikopter kazasında hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant`ın da anıldığı gecede düzenlenen smaç yarışmasını Anfernee Simons kazandı.

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8- 3 sayı yarışmasında Stephen Curry galip geldi

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9- Yetenek yarışmasını Domantas Sabonis kazandı

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10- Milli marşı Gladys Knight seslendirdi ABD`li sanatçı Gladys Knight, NBA 2021 All-Star maçı öncesinde "milli marş" seslendirdi.

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