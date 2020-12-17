Koronavirüs nedeniyle 2020'de vizyona girmeyi hazır halde bekleyen filmlerin birçoğu 2021’e kaydırıldı. 2020’de ön çalışma aşamasındaki filmler de 2021’de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2021’in merakla beklenen filmleri arasında birçok usta yönetmenin filmi yer alıyor
17 Aralık 2020 11:04
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İşte, 2021’in merakla beklenen filmlerine imza atan yönetmenlerin arasında Martin Scorsese, Pedro Almodóvar, Wong Kar-wai, Paul Thomas Anderson, Wes Anderson, Jane Campion, Ridley Scott, Céline Sciamma, Joel Coen, Terrence Malick, Park Chan-wook isimleri var. Lady Gaga'nın rol aldığı Gucci'den Wes Anderson yapımı The French Dispatch'e, Martic Scorsese’nin Killers of the Flower Moon yapımına 2021’in merakla beklenen filmleri:
251
A Quiet Place Part II | Yönetmen: John Krasinski
351
Amsterdam | Yönetmen: David O. Russell
451
Annette | Yönetmen: Leos Carax
551
Apollo 10 1/2: A Space Age Adventure | Yönetmen: Richard Linklater
651
Azizler | Yönetmen: Yağmur ve Durul Taylan
751
Babylon | Yönetmen: Damien Chazelle
851
Benedetta | Yönetmen: Paul Verhoeven
951
Blonde | Yönetmen: Andrew Dominik
1051
Blossoms | Yönetmen: Wong Kar-wai
1151
Decision to Leave | Yönetmen: Park Chan-wook
1251
Don’t Look Up | Yönetmen: Adam McKay
1351
Dune | Yönetmen: Denis Villeneuve
1451
Elvis | Yönetmen: Baz Luhrmann
1551
Eternals | Yönetmen: Chloé Zhao
1651
France | Yönetmen: Bruno Dumont
1751
Ghostbusters Afterlife | Yönetmen: Jason Reitman
1851
Gucci | Yönetmen: Ridley Scott
1951
Halloween Kills | Yönetmen: David Gordon Green
2051
Iguana Tokyo | Yönetmen: Kaan Müjdeci
2151
Killers of the Flower Moon | Yönetmen: Martin Scorsese
2251
Last Night in Soho | Yönetmen: Edgar Wright
2351
Madres paralelas | Yönetmen: Pedro Almodóvar
2451
Malcolm & Marie | Yönetmen: Sam Levinson
2551
Memoria | Yönetmen: Apichatpong Weerasethakul
2651
Mission Impossible 7 | Yönetmen: Christopher McQuarrie