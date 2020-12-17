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2021'in merakla beklenen filmleri

Koronavirüs nedeniyle 2020'de vizyona girmeyi hazır halde bekleyen filmlerin birçoğu 2021’e kaydırıldı. 2020’de ön çalışma aşamasındaki filmler de 2021’de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2021’in merakla beklenen filmleri arasında birçok usta yönetmenin filmi yer alıyor

17 Aralık 2020 11:04

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İşte, 2021’in merakla beklenen filmlerine imza atan yönetmenlerin arasında Martin Scorsese, Pedro Almodóvar, Wong Kar-wai, Paul Thomas Anderson, Wes Anderson, Jane Campion, Ridley Scott, Céline Sciamma, Joel Coen, Terrence Malick, Park Chan-wook isimleri var. Lady Gaga'nın rol aldığı Gucci'den Wes Anderson yapımı The French Dispatch'e, Martic Scorsese’nin Killers of the Flower Moon yapımına 2021’in merakla beklenen filmleri:

251

A Quiet Place Part II | Yönetmen: John Krasinski

351

Amsterdam | Yönetmen: David O. Russell

451

Annette | Yönetmen: Leos Carax

551

Apollo 10 1/2: A Space Age Adventure | Yönetmen: Richard Linklater

651

Azizler | Yönetmen: Yağmur ve Durul Taylan

751

Babylon | Yönetmen: Damien Chazelle

851

Benedetta | Yönetmen: Paul Verhoeven

951

Blonde | Yönetmen: Andrew Dominik

1051

Blossoms | Yönetmen: Wong Kar-wai

1151

Decision to Leave | Yönetmen: Park Chan-wook

1251

Don’t Look Up | Yönetmen: Adam McKay

1351

Dune | Yönetmen: Denis Villeneuve

1451

Elvis | Yönetmen: Baz Luhrmann

1551

Eternals | Yönetmen: Chloé Zhao

1651

France | Yönetmen: Bruno Dumont

1751

Ghostbusters Afterlife | Yönetmen: Jason Reitman

1851

Gucci | Yönetmen: Ridley Scott

1951

Halloween Kills | Yönetmen: David Gordon Green

2051

Iguana Tokyo | Yönetmen: Kaan Müjdeci

2151

Killers of the Flower Moon | Yönetmen: Martin Scorsese

2251

Last Night in Soho | Yönetmen: Edgar Wright

2351

Madres paralelas | Yönetmen: Pedro Almodóvar

2451

Malcolm & Marie | Yönetmen: Sam Levinson

2551

Memoria | Yönetmen: Apichatpong Weerasethakul

2651

Mission Impossible 7 | Yönetmen: Christopher McQuarrie

2751

Next Goal Wins | Yönetmen: Taika Waititi

2851

Nightmare Alley | Yönetmen: Guillermo del Toro

2951

No Time to Die | Yönetmen: Cary Fukunaga

3051

Old | Yönetmen: M. Night Shyamalan

3151

Petite maman | Yönetmen: Céline Sciamma

3251

Red Rocket | Yönetmen: Sean Baker

3351

Soggy Bottom | Yönetmen: Paul Thomas Anderson

3451

Space Jam A New Legacy | Yönetmen: Malcolm D. Lee

3551

The Card Counter | Yönetmen: Paul Schrader

3651

The French Dispatch | Yönetmen: Wes Anderson

3751

The Green Knight | Yönetmen: David Lowery

3851

The Last Duel | Yönetmen: Ridley Scott

3951

The Many Saints of Newark | Yönetmen: Alan Taylor

4051

The Matrix 4 | Yönetmen: Lana Wachowski

4151

The Northman | Yönetmen: Robert Eggers

4251

The Power of the Dog | Yönetmen: Jane Campion

4351

The Stars at Noon | Yönetmen: Claire Denis

4451

The Story of My Wife | Yönetmen: Ildikó Enyedi

4551

The Suicide Squad | Yönetmen: James Gunn

4651

The Tragedy of Macbeth | Yönetmen: Joel Coen

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The Way of the Wind | Yönetmen: Terrence Malick

4851

The Woman in the Window | Yönetmen: Joe Wright

4951

Top Gun Maverick | Yönetmen: Joseph Kosinski

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Triangle of Sadness | Yönetmen: Ruben Östlund

5151

Verdens verste menneske | Yönetmen: Joachim Trier

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