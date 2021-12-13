2021'in Kainat Güzeli Hindistan'dan Harnaaz Sandhu oldu
13 Aralık 2021 10:28
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İsrail'de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması dün gece gerçekleşti. Etkinlikte jüriyi etkilemeyi başaran Hint güzeli Harnaaz Sandhu tacın sahibi oldu.
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Hindistan adına İsrail’in Eliat kentindeki Kainat Güzellik Yarışması’na katılan Harnaaz Sandhu, tacın sahibi oldu.
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Dünyanın farklı ülkelerinden gelen 80’den fazla katılımcıyı geride bırakan Sandhu, “Kendinizin eşsiz ve biricik olduğunu bilin ve bu sizi güzel yapıyor. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayı bırakın. Ben kendime inandım ve bugün burada olmamın sebebi bu” dedi.
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Koronavirüs salgını ve Omicron varyantıyla birlikte kapanmanın yaşandığı İsrail’de gerçekleşen etkinlikte Sandhu’nun sözleri büyük beğeni topladı.
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Hint güzel’in arkasından Paraguay’ı temsil eden Nadia Ferreira ve Güney Afrika’dan Lalela Mswane geldi.