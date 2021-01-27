2021'in ilk anketinde Cumhur İttifakı yüzde 50'ye yaklaşamadı
MAK'ın yaptığı ankete katılanların yüzde 49'u erken seçime gidilmesini isterken, seçime gidilmemesini isteyenlerin oranı ise yüzde 11'de kaldı.
27 Ocak 2021 13:15
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MAK araştırma şirketi 2021’in ilk anket sonuçlarını açıkladı.
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MAK’ın 14-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre, “Yarım genel seçim olsa” başlığı altında yurttaşlara hangi partiye oy verecekleri soruldu. Yurttaşın yüzde 32,2’si tercihini AKP’den yana kullandı. CHP yüzde 22,5, İYİ Parti yüzde 12,3 oy alırken, baraj altında kalan HDP yüzde 8, MHP ise yüzde 7,7 oy aldı. Ankette Gelecek Partisi’nin yüzde 2,2 DEVA Partisi’nin ise yüzde 2 oy aldığı görüldü.
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Kararsızlar ise seçim barajını aşarak yüzde 10 çıktı. Kararsızların oylarının dağıtılmasıyla Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AKP yüzde 35,6, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisi CHP yüzde 24,9, Meral Akşener’in Genel Başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti yüzde 13,6 oy oranına yükseldi. HDP’nin yüzde 8,9, Devlet Bahçeli’nin partisi MHP ise yüzde 8,5 oy oranına ulaşarak yine seçim barajı altında kaldı.
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Ankette erken seçim sorusu da yurttaşa soruldu. Seçmenin yüzde 49’u erken seçim yapılması görüşünü bildirirken, erken seçime gerek olmadığını belirten yurttaşların oranı ise yüzde 41 olarak belirtildi. Seçmenin yüzde 10’u ise bu soruya yanıt vermekte kararsız kaldı.
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Öte yandan ankette dikkat çeken diğer bir sonuç ise yurttaşın “Hayatından memnun olmadığı” oldu. Partilere göre “Bir bütün olarak düşünüldüğünde, hayatınızdan ne kadar memnunsunuz?” sorusuna yurttaşın çoğunluğu “Memnun değilim” yanıtını verdi. Bu oran CHP’de yüzde 73, İYİ Parti’de yüzde 54 çıkarken MHP’ye oy veren yurttaşın yüzde 11’i, AKP’li yurttaşların da yüzde 14’ü hayatından memnun olmadığını aktardı. Bu soruya cevap vermekte kalanların oranı ise AKP ve MHP’de yüzde 20’lere ulaştı.
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Ankette diğer bir önemli konu ise ABD’deki yeni yönetim ile ilişkilerin nasıl olacağı oldu. Joe Biden’in yönetim süresince Amerika ile ilişkilerin nasıl olacağı konusunda sorulara cevap veren vatandaşlar, “Türkiye’nin aleyhine olumsuz gelişmeler olur” dedi.